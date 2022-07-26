İstanbul'un ormanlık alanlarında Jandarma'dan yangın denetimi
İstanbul Çekmeköy'de Jandarma ekiplerince, yangınlara karşı ormanlık alanlar ve mesire yerlerinde denetim yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çekmeköy Ömerli Mahallesi'ndeki Çataldağ ve Dindere, Sırapınar Mahallesi'ndeki Çanakçıdere, Hüseyinli Mahallesi'ndeki Çimenli Kuyular ormanları ile Koçullu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer verdiği haberde ekiplerce yine Reşadiye, Esen Cile ve Güvercinlik piknik alanlarında da yapılan kontrollere, Jandarma Komando timleri ile asayiş devriye ekipleri katıldı.
Denetimlerde vatandaşları, yangın konusunda daha dikkatli olmaları için ikaz eden ekipler, mangal ve ateş yakılmaması uyarısında bulundu.
Jandarma ekiplerinin ormanlık alanlardaki denetimi gün boyu süreceği bildirildi.
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