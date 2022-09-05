İstanbul'un mülkleri Hazine'ye devredildi!

İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, mülkiyetini İBB'de bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının hukuksuzca alarak Hazine'ye devretti.İSTANBUL (İGFA) - Ortaköy sahilinde bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki toplam değerleri yaklaşık 7 milyar TL’yi bulan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları, Büyükşehir'den alınıp Hazine’ye devredildi.

Cumartesi günü yalıların önünde açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu ihtimali hatırlatarak, yapılmak istenen devri ‘gasp’ olarak nitelemişti.

KAMU GÜCÜYLE ENGELLEME

Sözleşme gereği mülklerin restore edilmediği, otel olarak yapılmadığı, farklı kurumlardan da gelen şikayetler üzerine, İstanbul'un varlıklarının, değerlerinin, İstanbul halkıyla buluşturulması adına denetleme için binaya alınmadıklarını söyleyen İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, "Önümüze polis bariyerlerinin çıkarılmasına kadar birtakım kamu gücüyle buradaki görevimizin engellendiğini sizlere daha önce paylaşmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki eksiklikleri ifade etmemiz üzerine sözleşmemizin şartlarının yerine getirilmediğinden bahisse sözleşmemizin iptali ve mülkün tarafımıza verilmesi üzerine bir süreç başlattık" diye konuştu.

YALILAR OKUL OLARAK GEÇİYOR

Komisyon toplantısında İBB’yi temsil eden tek isim olan Ülkü Sakalar konuştu. Sakalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Büyükşehir'e gönderilen ilk yazıda yer alan ifadeleri açıkladı:

"2014 yılında İl Özel İdarelerinin kapatılarak mallarının tasfiyesine ilişkin kanunla kurulan komisyon yanlış kararlar almış olabilir. Okul, cami, karakol gibi vasfı olan binalar var ise bunların sadece İBB’ye değil, ilgilisine dönmesi gerekir. Buradaki az önce bahsedilen Hatice Sultan ve Fehmi Sultan yalıları da okul olarak geçiyor. Bunları da bu şekilde değerlendirin."

DAVAYA VALİLİK ELİYLE MÜDAHALE

THY Do&Co şirketi ile İBB arasındaki yargıya intikal etmiş bir davayı Valilik eliyle müdahale edildiğine işaret eden Ülkü Sakalar, bu gerekçelerin hiçbir hukuki yanı olmadığını ve dava açacaklarını belirtti. Komisyondan yazılı bir gerekçe istediklerini de söyleyen Sakalar, "Biz yazılı gerekçe istedik ama onlar sözlü olarak, ‘burası 1950 yılında Maliye Hazinesi üzerineydi. Hata yapmışız, pardon. İl özel idaresine gitmemeliydi. Oradan da size gelmemeliydi’ gibi gerekçelerle geriye aldılar yalıları. İşin özeti budur. Şu anda ne yapacaklarını da çok merak ediyoruz. Oraya 130 milyon dolar yatırım yaptım diyor. Burayı Maliye Hazinesine verip de okul mu yapacaklar, ne yapacaklar? Gerçekten incelemeye değer bir konu" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi hukuk yoluyla mücadeleye devam edeceği öğrenildi.