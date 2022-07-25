İstanbul'un Kartal ve Maltepe ilçelerinde su baskınlarına son

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köklü kurumu İSKİ, yaptığı altyapı yatırımı ile Kartal ve Maltepe ilçelerinde yıllardır yaşanan su baskınlarına son verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kurumu İSKİ, yaptığı altyapı yatırımı ile Kartal ve Maltepe ilçelerinde yıllardır yaşanan su baskınlarına son verdi.

Adalar Lojistik İskelesi’nde düzenlenen “Kartal-Maltepe Atık Su Hattı ve Dere Islahı Açılış Töreni”nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, '150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında çalışmalarına hız verdiklerini hatırlattı.

Başkan İmamoğlu, geçmiş dönemde özellikle sahil ilçelerinde yaşanan ve dünya kamuoyunun gündemine de giren görüntüleri sona erdirdiklerine vurgu yaptı.

Başkan İmamoğlu, “Bazen göz boyama, bazen cilalama dediğimiz, bir kısım bölümlerde yer altındaki işlerimiz unutulur, ihmal edilir. Ve bu, belediyecilik süreçlerinde vardır. Ama biz, bu zihniyete sahip değiliz. Ellerindeki kaynakları bu sürece harcamak yerine, başka önceliklerle uğraşmış olabilirler. İstanbulluyu yıllarca, gereksiz yere bu sefaletle baş başa bırakmış olabilirler. Biz geçici değil, kalıcı çözümler üretme konusunda kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu vizyonumuz için, gece-gündüz çalışıyoruz” dedi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise, konuşmasında, iki ilçede toplamda, 10,3 kilometre atık su kolektör hattı; 32,9 kilometre atık su şebeke hattı; 6,4 kilometre yağmur suyu hattı ve 2 kilometrede dere ıslahı imalatlarının bugün itibariyle tamamlandığını kaydetti.

Çalışmaların güncel tutarının 223 milyon TL olduğunu ifade eden Genel Müdür Başa, "Kartal ilçemizde biten ve devam eden çalışmalarımız var. Bunların toplamı 1 milyar 50 milyon lira civarındadır. Yine Maltepe ilçemizde biten ve devam eden yatırımlarımızın toplamı da 525 milyon lira civarındadır” bilgilerini paylaştı.

Konuşmalar sonrasına Başkan İmamoğlu, CHP milletvekili Mahmut Tanal, Kartal Belediye Başkanı Yüksel ve Kartal Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın bulunduğu heyet, toplu fotoğraf çektirdi.