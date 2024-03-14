İstanbul'un gözde caddeleri kirada yarıştı

2023’te yükselen kiralar ve kentsel dönüşüm İstanbul'un 3 ana alışveriş caddesine damga vurdu. Kiralanabilir alanda metrekare bazında düşüşler olsa da, son bir yılda en çok kiralama işlemi artışı İstiklal Caddesi'nde yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield I TR International, Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı Bölgesi’ni kapsayan ‘İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu’nun 10’uncusunu yayımladı. 3 ana alışveriş caddesinin 2023 yılı perakende verilerini inceleyen rapor, yılın ilk çeyreğinde yaşanan depremin ardından artmaya başlayan restorasyon ve kentsel dönüşüm hareketinin, mağazaların yer değiştirme faaliyetlerinin ve kiralarda yaşanan artışların caddelerdeki kiralama dinamiklerini yakından etkilediğini ortaya koydu.

Rapora göre, işlemlerin çoğunu yeni kiralamaların oluşturduğu 2023 yılında bir önceki yıl kentsel dönüşümde olan mağazaların yüzde 39’u, boş olan mağazaların ise yüzde 40’ı kiralandı. 2022 yılında 3 ana caddede 51 adet olan kiralama işlem adedi 2023 yılında 67’ye yükseldi. İstiklal Caddesi’nde 18, Bağdat Caddesi’nde 21 ve Nişantaşı Bölgesi'nde 28 adet kiralama işlemi gerçekleştirildi.

3 ana caddede yüksek talep, kısıtlı arz ve yüksek doluluk oranlarının kiraların yükselmesine neden olduğunu, bunun da özellikle yeme-içme sektöründeki mağazaların caddeyle bağlantılı ara sokaklara yayılmasıyla sonuçlandığına dikkat çeken raporda, “Bu da Nişantaşı Bölgesi ve İstiklal Caddesi’nde işlem sayısının artmasına karşın ortalama kiralanan alan büyüklüğünün azalmasına neden oldu. Toplam kiralanabilir alanda metrekare bazında düşüşler de meydana geldi. Örneğin Nişantaşı Bölgesi’nde kiralama işlem adedi 2022’ye kıyasla yüzde 27 artmasına karşın metrekare bazında 2022 yılına kıyasla markaların daha düşük metrekareli alanlara yöneldiği gözlemlenmiştir.” Denildi.

SON 1 YILDA EN ÇOK KİRALAMA İŞLEMİ ARTIŞI İSTİKLAL’DE

Rapor verilerine göre, İstiklal Caddesi’ndeki kiralama işlemlerinde 2022 yılına göre adet bazında yüzde 157, metrekare bazında ise yüzde 100 artış olurken, kiralanan ortalama alan büyüklüğü 2022 yılına kıyasla azalarak 319 metrekareye indi. İstiklal Caddesi’nde buna karşın büyük metrekareli işlemler gerçekleşmeye devam etti.

Deprem sonrasında başlayan restorasyon ve kentsel dönüşüm çalışmalarının geçtiğimiz yıla kıyasla özellikle Bağdat Caddesi’nde artarak dikkat çektiğini gösteren rapora göre, özellikle caddenin uç kesimlerinde yer alan inşaat halindeki binalarda 2022’ye kıyasla metrekare bazında artış kaydedildi. Böylece Bağdat Caddesi’nde kiralama işlemi adet bazında yüzde 4.54 düşerken (22 adetten 21’e), kiralanan ortalama alan büyüklüğü ise geçen seneye kıyasla artarak 230 metrekareye ulaştı. Cadde üzerindeki arz kısıtlılığı sebebiyle kiralama işlemleri azalırken, mağazalar daha büyük metrekareli alanları tercih etti.

EN FAZLA YABANCI MARKA BAĞDAT CADDESİ’NDE

Bağdat Caddesi’nin dönüşüm sayesinde yarattığı potansiyel, son yıllarda Cadde’ye giren dünya markaları ve deneyim mağazalarıyla birlikte düşünüldüğünde yabancı marka ilgisi açısından dikkat çekici oldu. 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da en fazla yabancı marka oranının yüzde 21 ile Bağdat Caddesi’nde olduğu kaydedildi. Bağdat Caddesi’ni yüzde 16 ile İstiklal Caddesi ve yüzde 15 ile Nişantaşı Bölgesi takip etti. Rapora göre yerel markalar ise ağırlığını koruyarak pazarın yüzde 82.5’ini oluşturdu.

Yaya hareketliliği hafta içinde en çok ‘Cadde’de, hafta sonunda İstiklal’de arttı.

Rapor verilerine göre Nişantaşı Bölgesi ve Bağdat Caddesi’nde boşluk oranlarında düşüş yaşanırken, Abdi İpekçi Caddesi, Avrupa’nın en lüks caddeleriyle rekabet verilere yansıdı.

Öte yandan 2023 yılında restorasyon ve kentsel dönüşüm çalışmalarının geçtiğimiz yıla kıyasla artış göstermesinin perakende sektörüne olumlu etkilerinin olmasının beklendiği ifade edilen raporda, alışveriş caddelerindeki perakende eğilim ve dinamikleri yansıtılırken pek çok parametre yanında binaların kentsel dönüşüme girmesi ve dönüşümde olan binaların arza dahil olması ve mağazaların yer değiştirme faaliyetleri gibi 2023 yılında etkili olan önemli parametrelerin de dikkate alındığının altı çizildi.