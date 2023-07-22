İstanbul'un 'Gökhan Usta'sı emekli oldu

Dünyanın en tarihi ikinci metrosu olan 148 yıllık “Karaköy- Beyoğlu Füniküler Hattı’nın, kendisi ile adeta simgeleşen 45 yıllık ustası Gökhan Doğan emekli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Tünel adıyla bilinen F2 (Karaköy - Beyoğlu) Tarihi Füniküler Hattı, İstanbul’un simge ulaşım eserlerinden biri.

1863 yılında hizmete giren Londra Metrosu’dan sonra dünyada ikinci, Türkiye’nin ise ilk yer altı raylı toplu taşıma sistemi olan Tünel 1875 yılından beri hizmet veriyor.

Bu hattın, bakım - onarım ve işletmesinden sorumlu olan tekniker Gökhan Doğan, İstanbulluların deyimiyle Gökhan Usta, 45 yıllık çalışma hayatı sonrası 18 Temmuz 2023 tarihinde emekli oldu.

Gökhan Usta’nın emeklilik törenine İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Genel Müdür Yardımcıları Zeynep Pınar Mutlu ve Onur Temürlenk’in yanı sıra çalışma arkadaşları katıldı.

Duygularını dile getiren Gökhan Usta, tam 45 yıldır çalıştığı İETT’yi evi gibi gördüğünü ve ayrılmanın çok zor geldiğini söyledi.

Böyle tarihi bir hatta görev hizmet etmenin onurunu yaşadığını ifade eden Gökhan Usta, “Böyle bir görevi bana layık gören, güvenen tüm yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsine sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum” dedi.