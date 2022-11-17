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İstanbul'un batısında beklenen metro hattı yapımı başladı

GÜNDEM 17.11.2022, 15:54
İstanbul'un batısında beklenen metro hattı yapımı başladı

İstanbul'da 5 ilçeden geçecek, 10 istasyonlu, 18,5 kilometre uzunluğundaki Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının tünellerini delecek 2 TBM makinası şantiyeye indi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında ihaleye çıkan ancak finans yetersizliği nedeniyle yapımına hiç başlanmayan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının tünellerini delecek 2 TBM makinasını, Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki Tema Park İstasyonu’ndaki şantiyeye indirdi.

5 ilçeden geçecek, 10 istasyonlu, 18,5 kilometre uzunluğundaki hattın 1. Etap kazılarını yapacak TBM makinalarının şantiyeye indirilişi için düzenlenen törende, sırasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“3,5 MİLYONUN YAŞADIĞI BÖLGEDE YAŞAYANLARA RAYLI SİSTEM OLMADAN ZULÜM ÇEKTİRİRSİNİZ”

İstanbul’un batısında bulunan ve yoğun nüfus barındıran ilçelerin, metro konusunda en mağdur edilmiş kesim olduğunu belirten İmamoğlu, bölge için metro planlama tarihinin 2004 yılına kadar giden bir geçmişi olduğunu hatırlattı.

Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir’in bir bölümü içine alan bölgede yaklaşık 3,5 milyon kişinin yaşadığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Böylesi bir alan, raylı taşıma olmadan kentle bağını kurar ise, oradaki insanlara büyük zulüm çektirirsiniz. O bakımdan gelir gelmez, bu işleri ele aldık. Görevi aldığımızda, ne acı ki, bu hattın ne şantiyesi vardı ne de projesi tamdı. Biz, buraya 2020 yılı sonunda 220 milyon euroluk bir kaynak sağladık. Ve başlangıç yaptık” diye konuştu.

Kabataş – Mecidiyeköy ve Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt metro hatlarının tamamlanmasının ardından, Esenyurt Meydan – Mahmutbey arası yolculuk süresi 28 dakikaya, Esenyurt Meydan – Mecidiyeköy arası yolculuk süresi 60 dakikaya, Esenyurt Meydan – Kabataş arasındaki 42,6 km’lik kesimde ise yolculuk süresi 67 dakikaya düşecek. Hat tamamlandığında; Esenyurt – Kabataş arasında 1.4 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak.

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