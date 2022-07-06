İstanbul'un '2050 yılı hayali' paylaşıldı

2050 yılındaki İstanbul'un yeşil ve yüksek teknolojili bir üretim merkezi olacağını planladıklarını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’un meydanları ve sokakları herkes için tasarlanmıştır. 2050 yılında İstanbul, planlı dönüşmüştür. 2050’de İstanbul, tüm bileşenleriyle doğa dostu bir metropoldür. Kentte bulunan tüm canlılar korunur" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Florya’daki İPA Kampus’un resmi açılışı, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılışta yaptığı ‘Vizyon 2050-Geleceğin İstanbul'u Sunumu’nda, 28 yıl sonrasının ‘İstanbul hayalini’ kamuoyu ile paylaştı.

Konuşması öncesinde İPA Kampus içindeki stantları ve yapımı tamamlanan özel tasarım kütüphaneyi gezen Başkan İmamoğlu, “Vizyon 2050-Geleceğin İstanbul'u Sunumu”nu, açık havada konumlandırılan 360 derecelik bir platform üzerinde yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin depremden kentsel dönüşüme, ulaşımdan altyapı yatırımlarına, tarihsel miraslardan çevresel düzenlemelere kadar birçok alandaki projelerini detaylandıran Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2050 yılının İstanbul’u, hayatın tüm çeşitliliği ile canlı ve özgür olduğu, herkesin iyi yaşadığı bir dünya kentidir. Vizyonumuzun çatısı bu. İstanbul, hedeflediği bu iyi yaşamı sağlamak için planlı gelişmek ve yaptığımız tüm projeksiyon ve değerlendirmeler ışığında, 20 milyon eşik nüfusunu aşmamak durumundadır. 2050 yılında 20 milyon İstanbullu; birlikte üreten, birbirinden öğrenen, yaratıcı ve yenilikçi insanların merkezidir. Vizyon 2050, bugünden itibaren 16 milyon İstanbullu’nun gelecek umududur, İstanbullularındır” diye konuştu.