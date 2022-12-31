İstanbul toplu ulaşımda rekor

İBB’nin yatırım ve çalışmalarıyla, son 3,5 yılda İstanbul’da raylı sistem kullanım oranı yüzde 19 artarak 41.9’ye yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart verileri ile son 4 yılın kent içi toplu taşıma ulaşım türlerinin dağılımını belirledi. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı verilerine göre, 2020 ve 2021 yılında yaşanan pandemi nedeniyle toplu ulaşımda azalan yolculuk oranları, 2022 yılında tüm zamanların zirvesini gördü. 2018 yılında 2 milyar 50 milyon olan yıllık yolculuk sayısı, 2022 yılında yüzde 13,6 artışla 2 milyar 330 milyona ulaştı. Günlük seyahat sayısı ise, 2018’de ortalama 5,6 milyon iken bu yıl yüzde 14 artışla ortalama 6,4 milyon seviyesine yükseldi. Aralık ayında günlük yolculuk sayısı 8 milyona kadar çıktı.

2020 yılından itibaren lastik tekerlekli toplu taşımanın payında düşüş, raylı sistem ile yapılan yolculukların oranında ortalama yüzde 16’lık artış meydana geldi. İBB’nin yatırım ve ulaşım politikalarının etkisiyle, lastik tekerlekli toplu taşımanın 2018 yılında yüzde 60,99 olan payı, Ekim 2022’de yüzde 55,15’e kadar geriledi.

Son 4 yılın kıyaslamasına göre ise, 2018 yılında şehir içi toplu ulaşım araçları arasında yüzde 35,27 olan metroların payı, bu Aralık ayında yüzde 19 artışla yüzde 41,9 seviyesine kadar yükseldi. İstanbul’da ulaşım; daha hızlı, daha konforlu, daha ekonomik ve daha çevre dostu olma yolunda hızlıca ilerlemeye devam etti.

İBB’nin son yıllarda yaptığı metro yatırımlarının işletmeye alınmasıyla birlikte, 2023 yılında İstanbulkart kullanılan toplu taşıma türlerinde raylı sistemlerin payı ilk kez lastik tekerlekli toplu taşımayı geçecek ve en çok kullanılan ulaşım türü olacak.

TÜİK verilerine göre, İstanbul’da otomobil sayısı 2019 yılında 2 milyon 876 bin 156 iken Kasım 2022’de yüzde 15,5 artarak 3 milyon 320 bin 738 oldu. Toplam araç sayısı ise yüzde 17,5 artarak 4 milyon 187 bin 776’dan 4 milyon 920 bin 539’a yükseldi. Yine TÜİK verilerine göre, İstanbul’da 2019’da bin kişi başına otomobil sahipliği oranı 185 iken, 2022 yılı sonunda bu rakam binde 207’e yükselecek.

İBB iştiraklerinden Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı 17 raylı sistem, 2022 yılında toplam 758 milyon yolcu taşıdı. Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, bu yıl hizmete alınan Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri ve Kadıköy-Sabiha Gökçen Metrosu’nda hizmete alınan 4 istasyon ile birlikte toplam 191,45 km uzunluğunda 17 hatta ve 195 istasyonda hizmet vermeye başladı.

TRENLER DÜNYANIN ETRAFINI 2 BİN 766 KEZ DOLAŞTI

Metro, tramvay, teleferik ve füniküler hatlarında günlük ortalama 2.5 milyonu aşkın yolcuyu ağırlayan Metro İstanbul’un trenleri, bu sene toplam 1 milyon 744 bin 283 sefer yaparak, tam 110 milyon 846 bin km yol kat etti. Sefer sayılarında yapılan artışın ardından kat edilen km yüzde 20 arttı. Metro İstanbul’da hizmet veren 951 tren yıl boyunca dünyanın etrafını 2.766 kez dolaşmaya eş değer yol kat etmiş oldu. Yolcu sayısı da 2021’e göre yüzde 59 artış gösterdi. Bir yıl boyunca İstanbul’un nüfusu yaklaşık 47 kez taşındı. Bu yılın yılının en fazla yolcu taşınan günü ise 2 milyon 869 bin 435 kişi ile 6 Ekim Perşembe günü oldu.

EN FAZLA YOLCUYU M2 HATTI TAŞIDI

İstanbul’da hizmet veren 9 metro hattı yıl boyunca 542 milyon 682 bin yolcu taşırken, en fazla yolcu ağırlayan hat 157 milyon 763 bin kişi ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı oldu. Tramvay hatlarında ise bu yıl 207 milyon 777 bin 500 yolcu seyahat etti. En çok yolcuya hizmet veren hat 137 milyon 885 bin kişi ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı oldu. İstanbullular, yıl boyunca füniküler hatlarında 5.5 milyonun üzerinde, teleferik hatlarında ise 2 milyona yakın yolculuk yaptı.

Yolcu yoğunluğuna göre anlık olarak sefer düzenlemesi yapan Metro İstanbul, 2022 yılında maç, konser, miting, kongre gibi etkinlikler, Ramazan ayı ve yoğun kar yağışı gibi dönemlerde toplam 10.108 adet ilave sefer gerçekleştirdi. Gece Metrosu uygulaması Ağustos ayından yılsonuna kadar toplam 2.5 milyona yakın yolcuya hizmet verdi. Bu sene İstanbul metrolarındaki yolcuların yüzde 38’i kadın, yüzde 62’si erkek olarak tespit edildi.