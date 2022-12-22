İstanbul Sultangazi'de plastik deposunda büyük yangın

İstanbul Sultangazi'de sanayi sitesinde bulunan bir plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Sultangazi Pirinççi Köyü Yolu Sokak'ta yer alan plastik deposu yangın çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, çok sayıda itfaiye ekibinin bölgede olduğu, ekiplerin olaya müdahalesinin devam ettiği bildirildi.

https://twitter.com/ibbitfaiye/status/1605890511050375168