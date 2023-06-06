Son Dakika

İstanbul Silivri'ye Sahil Güvenlik Komutanlığı binası

GÜNDEM 06.06.2023, 10:53
İstanbul Silivri'ye Sahil Güvenlik Komutanlığı binası

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Silivri Belediyesinin destek ve katkılarıyla ilçeye kazandırılan Sahil Güvenlik binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, ilçenin huzur ve güvenliğinin daha da artması için paydaşı olduğu projelere bir yenisini daha ekledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Silivri Belediyesinin destek ve katkılarıyla ilçeye kazandırılan Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bağışçı marifetiyle ilçeye kazandırılan ve 140 metrekare alan üzerine inşa edilen Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı binasının içerisinde; idari ve teknik ofisler bulunuyor.

YILMAZ: “KAMU KURUMLARIYLA ARAMIZDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Açılış töreninde konuşan Başkan Yılmaz, güvenlik güğçlerine daha konforlu ve daha kullanışlı çalışma ortamı sağlamak, vatandaşımıza sundukları hizmetlerin kalitesini yükseltmek amacıyla da önemli projelerin paydaşı olduklarını söyledi.

Devlet yatırımları ile ilçeye kazandırılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Şehrimizi Berlin Duvarı gibi ayıran E-5 karayolundaki trafik yoğunluğuna ve birçok kazanın yaşanmasına sebep olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şehrimizin iki yakasını bir araya getirecek 41 km’lik D-100 devlet yolunun yapım işine Silivri’mizde başlamış durumdayız. Eski stadımızın bulunduğu alanda dev bir Millet Bahçesi ve Hükümet Konağı projesi hızla ilerliyor. E-5’in kenarında, Selimpaşa mevkiinde 600 yataklı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de inşallah ihale işlerine çok yakın bir zamanda başlanacak. Ama biz 600 yataklı derken geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı tarafından arandık ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 750 yatağa çıkarıldığını öğrendik. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Görevde olduğumuz sürece diğer bütün sorunların çözülmesi için çaba sarf etmeye ve taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Güvenlik binalarımız, hükümet konağımız, yatırım planına alınan araştırma hastanemiz; kısacası ilçemize kazandırılan tüm devlet yatırımları için öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, bu konuda desteğini bizlerden esirgemeyen önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yine İstanbul Valiliği yaptığı süre boyunca ne zaman kapısını çalmaya gitsek, kapısının Silivri’mize ardına kadar açık olduğunu hissettiren, şu an kabinede yeni İçişleri Bakanı olarak görev alan Ali Yerlikaya’yı aldığı görev nedeniyle tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Sahil Güvenlik binamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Silivri’mizde huzur ve güvenlik ortamının tesis ve teminine katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da,  böylesi bir tesisin Silivri’ye çok yararlı olacağı, asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında böyle bir tesisin zorunlu olduğu konusunda mutabakata vardıklarını belirterek, "En kısa süre içerisinde de Paşamızın, İstanbul Valimizin ve kıymetli Belediye Başkanımızın katkılarıyla bu tesisi Silivri’ye armağan ettik. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 85
2. Fenerbahçe 35 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25