İstanbul Silivri Teknopark Projesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'da Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulmasına yönelik proje, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de öncü, örnek ve önder birçok projeye imza atan Silivri Belediyesi ve ülkemizin en seçkin eğitim kurumlarından biri olan Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulmasına yönelik proje, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yerel yönetimler alanında Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan proje ile Selimpaşa Mahallesi’nde mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan ve 49 yıllığına Kadir Has Üniversitesine tahsis edilen 100.179,72 metrekare alanda Teknopark ve Tarım Teknoparkı kurulması amaçlanıyor. Proje kapsamında “Belediye, Üniversite ve Sanayi Kuruluşları” iş birlikleriyle Ar-Ge çalışmalarının yapılması, farklı yatırım alanlarının oluşturulması, yeni istihdam fırsatlarının sunulması, yerel ekonomi ve ülke ekonomisine katkılar sağlanması hedefleniyor.

YILMAZ: “BÖLGE VE ÜLKE EKONOMİSİNE POZİTİF KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulmasına yönelik projenin Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasıyla ilgili konuşan Başkan Yılmaz, "Belediyemiz ve Kadir Has Üniversitesi ile hayata geçireceğimiz Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulmasına yönelik proje, Cumhurbaşkanlığımızca onaylandı ve Resmî Gazete’de yayımlandı. Proje ile bölgemizde oluşturacağımız yeni yatırım ve istihdam alanlarıyla hem bölgemizin hem de ülkemizin ekonomisine pozitif katkı sağlayacağız. Teknopark ve Tarım Teknoparkı projemize desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bu önemli iş birliğinden dolayı Kadir Has Üniversitesinin değerli Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz’e ve Kadir Has ailesine şükranlarımı sunuyorum. Proje Silivri’mize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.