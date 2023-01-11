İstanbul Silivri'de 145 Destek AFAD Gönüllüsü sertifikalandı

İstanbul'da Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerini tamamlayan 35 mahalle muhtarı ve Rumeli Üniversitesinden 110 öğrenci için sertifika ve kimlik dağıtım töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri’de afetlere karşı mücadele konusunda önemli bir etkinlik daha hayata geçirildi.

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından Silivri’de görev yapan 35 mahalle muhtarına ve Rumeli Üniversitesinden 110 öğrenciye Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi verildi.

Eğitimlerini tamamlayan gönüllüler için Önder Yılmaz Sahnesinde “Destek AFAD Gönüllüsü Sertifika ve Kimlik Dağıtım Töreni” düzenlendi. Program; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra AFAD gönüllülerinin 22 Kasım 2022 günü Düzce’de meydana gelen depremde yaptıkları çalışmayı yansıtan ve muhtarlara verilen eğitimle ilgili hazırlanan iki videonun gösteriminin yapıldığı program, yapılan konuşmalarla devam etti.

TOZLU: “ÖRNEK BİR EKİP OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Afet Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu, “Afet Koordinasyon Merkezi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla büyük mesafeler kat ettik. İstanbul’umuzda ve ülkemizde katılmış olduğumuz arama kurtarma faaliyetleri ve eğitim çalışmalarıyla örnek bir ekip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 7’den 70’e herkesin afetlerle mücadeleye gönül vermesi, duyarlılık göstermesi ve ‘Ben de varım’ demesi gerekmektedir. Silivri’de son 2 yılda yapılan çalışmalarla afetle mücadele anlayışı başka bir boyuta taşınmıştır. Göreve başladığımız günden itibaren bize olan inancını ve desteğini esirgemeyen Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve bize gönül veren herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

AKAR: “DEPREMLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ”

Afet Acil Durum İl Müdürü Ercan Akar ise, Türkiye'nin deprem riski açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu belirterek, "Başta deprem olmak üzere çeşitli doğal afetlerin meydana geldiği ülkemizde yaşanan acı deneyimlerin bizlere öğrettiği en önemli gerçek afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılmasını, nasıl davranılmasını çok iyi bilmemiz gerektiğidir. Depremin ne zaman olacağını belirlemek günümüzdeki teknik açıdan mümkün olmadığından deprem bölgelerinde yaşayan insanların bu konuda her an hazırlıklı olmaları gerekir. Bu da demek oluyor ki depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu hedefler doğrultusunda Silivri ilçemiz çok önemli adımlar attı. Silivri Arama Kurtarma ekibi İstanbul’da kentsel arama ve kurtarmada ilk akredite edilen ekiplerimizden biri olmanın yanı sıra; hafif seviye arama ve kurtarma eğitmen eğitimi akreditasyonu alan ilk ve tek ekibimizdir. Silivri ilçemiz bu alanda ilk olma özelliğini muhtar eğitiminde de gösterdi. Tüm muhtarları Destek AFAD Gönüllüsü yapan ilk ilçemiz oldu. Bu vesileyle İstanbul’u daha güvenli bir kent haline getirmek için yaptığı katkılardan dolayı Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Rektörümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan gönüllülere sertifikaları ve kimlikleri takdim edildi. Ayrıca Düzce depreminde görev alan Destek AFAD Gönüllülerine ve SAK personeline teşekkür belgesi takdim edildi. Tören yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.