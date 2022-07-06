İstanbul Silivri'de 100 bin balya saman dağıtılacak

Tarıma yönelik destek projeleriyle Türkiye’de örnek gösterilen bir kurum haline gelen Silivri Belediyesi, kendi arazilerinden elde ettiği 5 milyon TL değerindeki 100 bin balya saman ve yem bezelyesini Silivrili hayvancılara ücretsiz olarak dağıtmaya başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Üç yıldır tarımsal kalkınmaya yönelik projeler geliştiren ve tüm Türkiye’de adından söz ettiren Silivri Belediyesi, ilçede hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik desteklerine bir yenisini daha ekliyor.

Geçtiğimiz yıl üreticilere 50 bin balya saman dağıtan Silivri Belediyesi, bu sezon da kendi arazilerinden elde ettiği 100 bin balya saman ve yem bezelyesini Silivrili hayvancılara ücretsiz olarak dağıtmaya başlıyor.

Sayalar Mahallesi’nde törenle dağıtılacak saman balyaları, kısa zaman içerisinde Silivri’nin tüm mahallelerindeki üreticilere ulaştırılacak.

Silivri Belediyesi bu proje ile ilçedeki küçük ve orta ölçekli üreticilere doğrudan 5 milyon TL’lik destek sağlamış olacak.