İstanbul Şileli gaziler 48 yıl Yavru Vatan'da

İstanbul'da Şileli gaziler, 48 yıl sonra gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde duygu dolu anlar yaşadı.KKTC (İGFA) - 48 yıl önce Kıbrıs'a barışı ve huzuru götürmek için giden ve canlarını ortaya koyan Kıbrıs Gazileri, uzun bir aradan sonra Yavru Vatanı görme heyecanını yaşadı.

İstanbul Şile Belediyesi tarafından Şile Muharip Gaziler Derneği Şile Temsilciliği gazileri ve aileleri için Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gezi düzenledi. Düzenlenen gezide savaştıkları toprakları yeniden gören o anları yeniden yaşayan Gaziler Kıbrıs’taki anılarını yad etti.

Gazi ve ailelerine, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın yanı sıra Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve 15. Füze Üs Komutanlığı Kurmay Başkanı Hava Savunma Albay Hazel Yılmaz da eşlik etti.

Gezi kapsamında Gazimağusa’da ecdad yadigarı Lala Mustafa Paşa Camii, 28 Mehmet Çelebi Türbesi ve ardından savaşın çarpıcı etkisinin hissedildiği Kapalı Maraş ziyaret edildi. Rum mezaliminin acı dolu izlerinin yer aldığı Muratağa Köyü ve Muratağa Sandallar Şehitliği ziyaretinde ise Kıbrıs Türk’ü için verilen mücadeleleri anlatan gazilerin hatıraları, duygulu anlar yaşattı. Girne ve Lefkoşa'da da ziyaretlerde bulunan kafile, şehitlik ziyareti esnasında Kıbrıs Barış Harekatı’nda hayatını kaybeden şehitlere de dualar okuyarak, çıkarma yapılan mevziler denizden ziyaret etti. Gaziler ve yakınları Mevlevi dervişlerinin yaşadığı ve semâ törenlerini icra ettikleri Mevlevi Haneyi, Yeşil Sınır Kapısını ve Osmanlı Dönemi’nin en önemli yapılarından olan Büyük Han’ı ziyaret etti.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, düzenlenen gezi ile gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası ilk kez Kıbrıs'a geldiklerine dikkati çekerek, "Bugün hem bu topraklarda hem de KKTC'de özgür ve bağımsız yaşayabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir” dedi. Gazilerin kendileri için çok özel olduğunu ifade eden Ocaklı, "Onların ricaları bizim için emirdir. Çünkü onlar vatan toprağı için büyük bedel ödemişler. Biz de üzerimize düşeni yaparak Kıbrıs programını düzenledik. Program kapsamında çıkartma bölgeleri, savaşılan alanlar, Girne, ve Lefkoşa başta olmak üzere Gazilerimiz KKTC’yi tekrar görme imkânı buldular. İnanıyorum ki tüm gazi arkadaşlarımız o günleri yeniden yaşadılar. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk’tür. Türk’ün yurdudur ve Türk kalacaktır" diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri tüm ziyaretlerde duygusal anlar yaşadıklarını ve 48 yıl önceki duyguları yeniden yaşadıklarını belirten Şile Muharip Gaziler Derneği Şile Temsilcisi Saffet Peksoy da, kendilerine bu imkânı sağlayan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’ya ve ekibine teşekkür etti.

Öte yandan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve muharip gaziler, Kıbrıs gezisi kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve huzuru için burada savaşmış gazileri KKTC'de görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti ve Şile’den gelen heyete teşekkürlerini iletti.

Şile heyetinin KKTC ziyareti sırasında anlattıkları anılar ve yaşanmışlıklar Başkan Ocaklı’nın talimatıyla Şile Belediyesi tarafından titiz bir çalışma ile belgeselleştirilerek, kitaplaştırılacağı ve gelecek nesillere bir miras olarak bırakılacağı kaydedildi.