İstanbul Şile'ye 'en iyi belediye etkinliği' ödülü

Türkiye’nin turizm ve etkinlik sektörünün önde gelen isimleri ve markaları, bu yıl 12.si düzenlenen ‘Master Of Events by Ace Of M.I.C.E’ ödül töreninde bir araya geldi. Töreninde 'En İyi Belediye Etkinliği Ödülü' İstanbul Şile Belediyesi’nin oldu.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Turizm ve etkinlik sektörünün “Oscar”ı olarak kabul edilen ödül töreninde 25 farklı proje seçici kurul tarafından ödüle layık görülürken, En İyi Belediye Etkinliği kategorisinde ödül 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nin oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 2. kez ev sahipliği yaptığı etkinlik kapsamında düzenlenen törende 25 farklı kategoride projeler ödüllendirildi. Başak Koç’un sunuculuğunu üstlendiği törende alanında en başarılı marka, proje, etkinlik ve isimlere ödülleri takdim edilirken “En İyi Belediye Etkinliği” kategorisinde birinciliğe layık görülen Şile Belediyesi adına ödülü, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı aldı.

Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nin bu yıl kazandığı ikinci ödül olduğunun altını çizen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, farklı alanlarda sürdürülen çalışmaların, yine farklı kurumlar tarafından çeşitli ödüllerle taçlandırılması gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Farklı kurumlar tarafından düzenlenen törenlerde yürüttüğü çalışma ve projelerle ödüle layık görülen Şile Belediyesi, 2019’dan bugüne toplamda 9 farklı ödülün sahibi oldu.