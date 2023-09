İstanbul Şile'de temizlikte büyük dönüşüm

Şile Belediyesi, temizlik hizmetlerinde büyük bir dönüşüm başlattı ve bu dönüşümle birlikte dikkat çeken bir tasarrufun da kapısını araladı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kullanılan araçları kiralamak yerine oluşturduğu araç filosu ile dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

Satın alınarak veya hibe yöntemiyle filoya katılan araçlarla ilçe genelindeki temizlik hizmetleri artık tamamen Şile Belediyesi tarafından planlanıyor.

YENİ ARAÇLARLA DETAYLI ÇALIŞMA Araç filosuna eklenen farklı araçlar sayesinde ilçe genelinde daha ayrıntılı bir temizlik hizmeti sunulmaya başlandı. Yüksek ısıda buharlı su jeti aracını da filosuna ekleyen Şile Belediyesi ekipleri konteynerlerden, kaldırımlara ve tuvaletlere kadar her yerin temizliği ve hijyeni sağlanıyor. Bu yeni araçlar ile aynı zamanda etkili dezenfeksiyon çalışmalarını destekleyerek hijyen seviyelerinin arttırılması hedefleniyor.

10 YILDA YAKLAŞIK 500 MİLYON TL TASARRUF

Yetkililerden edinilen bilgilere göre Şile Belediyesi olarak 13 yeni aracı kendi imkanlarıyla satın aldı ve bir aracın daha yakın zamanda filoya katılacağını ve. toplam 14 yeni araç, Şile Belediyesinin bütçesinden alındığı ayrıca 5 ek aracın daha Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilerek filoya dahil edileceği öğrenildi. Tüm araçların filoya dahil olmasıyla beraber temizlik hizmetlerinde kullanılacak araç sayısı 32'ye ulaşacak. Şile Belediyesi, yapmış olduğu bu çalışma ile 10 yıllık zaman dilimi içerisinde yaklaşık 500 Milyon TL’lik tasarruf elde etmeyi hedeflendiği vurgulandı.

“KAYNAKLARIMIZI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANARAK İLÇEMİZE, İNSANIMIZA EN İYİ HİZMETİ VERMEK TEK HEDEFİMİZ.”

Şile için her zaman daha iyisini düşünerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “ İlçemiz sınırları içerisinde temizlik hizmetlerimizi hem kalite açısından yükseltmek hem de ciddi bir tasarruf sağlamak için büyük bir adım attık. Kendi bütçemizden finanse ettiğimiz son model temizlik araçlarıyla, ilçemizin her köşesini daha ayrıntılı bir şekilde temizlemek mümkün olacak. Bununla birlikte, bu adımın bize yaklaşık 500 Milyon TL tasarruf getireceğini bilmek hem vatandaşlarımız hem de bütçemiz için büyük bir kazançtır. Şile'nin temizlik standartlarını yükseltirken, aynı zamanda kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, ilçemizi daha temiz ve yaşanabilir bir yer haline getirmek ve bu hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

ARAÇLARI ŞİLELİ ÇOCUKLARIN RESİMLERİ SÜSLÜYOR

Şile Belediyesi Temizlik filosuna dahil edilen araçların ayrıca özel bir anlamı olduğuna dikkat çeken Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Aynı zamanda önemli bir farkındalık çalışmasına da imza attığımızı düşünüyoruz. Şile Belediyesi olarak Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği ve Çevre temalı resim yarışmasında derece giren ve ödül alan alan resimler araçların üzerinde sergileniyor.