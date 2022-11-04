İstanbul Şile'de Sofular Sapağı'ndaki ulaşım sıkıntısı çözüldü

İstanbul'da İlk etapta tek gidiş geliş olarak hizmet veren Şile otoyolu dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatla ayrılmış yola olarak yeniden yapılmış ve otoyol olarak hizmete girdi. Sofular Sapağı olarak bilinen noktada araçların gidiş veya dönüşünde yaşanan kavşak yol düzenlemesiyle, vatandaşların bariyerler üzerinden geçerek yaşadığı tehlike sona erdi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İlçeye yaptığı ziyaret sırasında bölge muhtarlarının ve vatandaşların önemli sorunu olan kavşak düzenleme talebi kısa zaman sonra hayata geçirildi ve bölgede başlatılan çalışmanın sonuna gelindi.

Şile Otoyolu Sofular sapağı Kavşak düzenlemesi ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı İlhan Ocaklı,Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz,Ak Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ve bölge mahalle muhtarları yetkililerden bilgi aldılar.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “Eski adıyla altı köyümüzü ilgilendiren ciddi bir sorundu.Bu sorunu Hükümetimiz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte çözüme kavuşturduk. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakanlığımıza,bugün yanımızda olan bölgemiz Milletvekili Sayın Osman Boyraz’a İlçe Başkanımız Erdoğan Akgüle ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kavşak çalışmamızda 3.300 ton asfalt dökülen ve yaklaşık 600 metre olan bir kavşak düzenlemesinin maliyetinin 7 milyon lira.Ama burada araçların yaşadıkları sıkıntın yanında daha önemlisi toplu taşıma kullanan vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçişlerinde yaşadıkları sıkıntı bizim birinci önceliğimiz oldu.Önce insana hizmet bizim anlayışımızdır.Artık sona gelinen ve kısa zaman sonra hizmete açılacak olan kavşak düzenlemesi bölge halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da, Şile halkı hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, vatandaşların öncelikle can güvenliği için yapılan düzenlemenin bölge halkımıza hayırlı olmasını diledi.