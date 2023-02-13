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İstanbul Şile'de karaya oturan gemi yüzdürüldü
GÜNDEM 13.02.2023, 16:14
İstanbul Şile'de "TQ Ordu" adlı gemi karaya oturdu. KEGM'e bağlı ekipler yapılan incelemeler sonrasında gemiyi kurtararak yüzdürdü.İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TQ ORDU isimli geminin Şile'de karaya oturduğu bildirildi.
Geminin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Gemi, yapılan sualtı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, Gemi Kurtaran, Mehmetçik, Kurtarma-8, Şark römorkörlerimiz ve KEGM-10 botumuz refakatinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü" ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1625093715680276480
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