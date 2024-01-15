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İstanbul Şile'de 'arı turizmi' zirvesi

GÜNDEM 15.01.2024, 09:46
İstanbul Şile'de 'arı turizmi' zirvesi

İstanbul'da Şile Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Sağlıklı Arıcılık ve Arı Turizmi’ zirvesinde arıcılık sektöründe ‘Coğrafi İşaret ve Pazarlama’, ‘Dünya’da Api Turizmi ve Pazarlama’, ‘Api Turizmi Projesi’, ‘Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri’, ‘Api Terapi ve Uygulama Alanları’ konuları masaya yatırıldı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) -  Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılım sağladığı zirve öncesi ev sahibi olarak konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Zirve öncesinde hocalarımızla bir araya geldik ve bana Anzer balını gösterdiler elbette. Ülkemizin önemli değerlerinden biri Anzer balı ama bizim Şile kestane balını anlatmaya başladığında balımızı öyle bir noktaya koydular ki Şile olarak çok şanslı olduğumuzu gördüm. Şile Arıcılar Kooperatifinde emek sarf eden üreticilerimizin emeklerine sağlık, biz kestane balımızın gıda alanında coğrafi işaret alınması yönünde belediye olarak elimizden geleni yaptık ve aldık. Şimdi arıcılık ve arı yetiştiriciliği, arı turizmi yönünde ne yapmamız gerekiyorsa belediye olarak üstümüze düşeni yapacağız” diye konuştu.

Başkan Ocaklı ;  “Belediye olarak ziyaretlerine gittiğimiz bakanlıklar, kamu kurumları gibi her nereye gittiysek hediye olarak sepetimizle gittik. Bu sepetin içinde ilçemize ait doğal ürünler var. Çünkü bu ürünler ilk coğrafi işaretli ürünümüz şile bezimiz var, gıda sektöründe ilk coğrafi işaretli ürünümüz şile kestane balımız var. Şile bal sirkemiz var, bölgemizde üretilen eriştelerimiz, tarhanamız, reçellerimiz var ve bunları kendi üreticimizden satın alıyoruz. Yani sermayemizi kendi insanımıza harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesinden Doç. Dr. Figen Çukur ise “İstanbul’da coğrafi işaret durumunda Şile bir numara ve ardından Silivri geliyor. Birçok imparatorluğa başkentlik yapan 8 bin 500 yıllık tarihi olan İstanbul’un sadece coğrafi işaretli üç ürünü bulunuyor. Şile bezi, Şile kestane balı ve Silivri yoğurdu. Bu ürünlerin yaklaşık ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 100 Milyon dolar” dedi.

Akademisyenlerin önemli bilgilendirmeler ile gün boyu süren zirveye, ilçede arıcılık sektöründe emek sarf eden arıcıların yanı sıra  Doç. Dr. Figen Çukur, Prof. Dr. Tayfun Çukur, Prof. Dr. Aslı Özkırım, Mustafa Ertekin, Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu ve Emre Yıldırım’ın yer aldığı programa Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın yanı sıra İl Tarım Müdür Yardımcısı Rafet Aydın, İstanbul Arıcılar Birliği Başkanı Onur Çilenk, Şile Arıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Can, öğretim üyeleri, ilçe protokolü, Siyasi Parti yöneticileri, STK temsilcileri, sektör çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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