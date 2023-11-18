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İstanbul Şile'de 40 milyon liralık çalışma

GÜNDEM 18.11.2023, 09:49
İstanbul Şile'de 40 milyon liralık çalışma

İstanbul Şile Belediyesi, vatandaşlarına daha iyi hizmet verebilmek için Şile’nin gelişen ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği üstyapı bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ederken ilçenin her noktasında ayrı bir ekip çalışmasını görmek mümkün.Nurcan Kırcalı (İSTANBUL İGFA)
5216 yerel yönetimler yasası sonrasında, merkezde 5 mahallesi olan Şile’nin 57 köyü mahalle statüsüne dahil edilmiş ve 62 Mahalleye kavuşan Şile Belediyesi aynı zamanda yaklaşık 782 km 2 sorumluluk alanıyla Anadolu yakasının yüz ölçümü olarak en büyük ilçesi. Sorumluluk alanı dahilinde İlçe merkezinde ve tüm mahallelerinde Şile Belediye Başkanlığına bağlı ekipler kendi imkanlarıyla “İnsanına Hizmet” anlayışıyla  çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.

Şile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şile'de bulunan 57 kırsal ve 5 merkez olmak üzere toplam 62 mahallede cami, cami minaresi, okul, muhtarlık binası, şadırvan, kamu kurum binaları, köy kahveleri, çeşmeler, köy fırınları, düğün salonları, halı sahalar, imam lojmanları vs alanlarda gerçekleştirilen tamirat ve tadilat, arıza giderimi, tesisat bakımı, boya badana gibi detaylı üst yapı bakım ve onarım çalışmaları ile mahallelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Şile’de yaşayan her vatandaşın rahatını ve konforunu sağlamak için aralıksız çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Şile Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında çalışmalar gerçekleştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın talepleri ve teknik ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda güzel ilçemizde ihtiyaç duyulan her yenileme, bakım ve onarım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Belirlenen plan ve program çerçevesinde tüm çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.” dedi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre ; Şile Belediyesi Fen İşleri̇ Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, İlçe genelinde  mahallelerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2019-2023 yılları arasında sadece üst yapı bakım onarım çalışmaları için toplamda 40 milyon TL kaynak ayrılarak, ilçedeki camilerin genelinde 152 kalem farklı bakım-onarım çalışması, köy konağı, köy evi, muhtarlık binası vb. toplu kullanım alanlarında 428 kalem bakım-tadilat ve onarım çalışması, 42 adet yeni köy fırını yapımı, 56 adet köy fırınında bakım-onarım ve yenileme çalışması, kırsal mahallelerde 8.000 metre yeni yol açılması, 1.500 metre bordür, 500  m² kilit taşı, 400 metre oluk taşı ve 670 m² sabun taşı imalatı gerçekleştirildiği öğrenildi.

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