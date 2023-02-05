İstanbul Şile'de 100. yıla imza atacak projeler şekilleniyor

Şile’nin geleceğine yön verecek üç önemli projenin inşa çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken Şile Belediyesi Hizmet Binası ve Hükümet Konağı, Şile Bezi Üretim Tesisinde kaba inşaatlarında çalışmalar tam hızıyla sürüyor. Ayazma Plajı Kum Üzeri Tesis ve Kıyı Düzenleme çalışmalarının da sezona yetiştirilmesi hedeflendi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Başkanlığı tarafından İlçenin dört bir noktasında yapımına başlanan ve İlçenin gelecek 100.yılına cevap verecek olan projelerde adım adım sona doğru yaklaşıldığı görüntülere yansıdı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre Çavuş Mahallesi, 96 ada, 7 parsel üzerinde Gençlik Merkezi projemiz 3650 m² alan üzerinde projelendirilmiş. Kaba inşaatında sona gelinerek peyzaj çalışmalarına geçildiğine dikkat çekildi.

Gençlik Merkezi Projesinin 50’li yıllarda Adalet Bakanlığı’nın tip projesine göre, geleneksel taş mimarisiyle, dönemin kasaba tipi cezaevi olarak hizmete giren tarihi Şile Cezaevi Belediye Başkanlığı tarafından projelendirilerek kütüphane olarak yeniden hayata geçirilmesi hedeflenmiş. Şile tarihinde önemli bir yer tutan, belli yaşın üstündeki tüm Şile’li vatandaşların hatırasında yeri olan eski cezaevinin tarihi dokusunu bozmadan mevcut taşları restore edilerek gelecek nesillere aktarılması amaçlanmıştır denildi.

Şile Bezi Üretim Tesisi Projesi hakkında yetkililer İlçenin Kızıldağ Sokağı 7 ada , 988 parsel üzerinde bulunan Şile Bezi Üretim Tesisi 1450 m² alan üzerinde projelendirildiği ayrıca Toplam inşaat alanı 1160 m² olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Mimari proje içerisinde 1 adet bay mescit, 1 adet bayan mescit, 1 adet bay wc, 1 adet bayan wc, 1 adet teknik ofis , 1 adet rezerve atölye, 390m2 asma kat alanları yer aldığını dikkat çektiler.

Proje kapsamında Şile Bezi Üretim Tesisinin içinde yer aldığı öte yandan tesiste 58 m² Satış Alanı, 99 m² Dikiş / Nakış Alanı,97 m² Çözgü Alanı, 33m² Ofis,18 m² Toplantı Odası,39 m² Yemekhane,23 m² WC 196 m² Atölye / Sergi Alanı bulunmaktadır denildi.

Şile Belediye Hizmet Binası ve Hükümet Konağı Projesi hakkında da yetkililer; Mevcut kamu yapılarının birbirinden ayrık olması, vatandaşın mekânsal ihtiyaçlarına karşılık verememesi nedeniyle, İlçe merkezinde bulunan kamu yapılarını aynı alanda toplayarak bir yönetim merkezi oluşturmak istenildiğini söylediler.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 2019 yılında göreve geldikten kısa zaman sonra tüm Dünya’da olduğu gibi, Türkiye'de dolayısıyla Şile'de pandemi süreci ile mücadele ettilerini belirterek, "Hedeflediğimiz projelerimizi birer birer hayata geçirmek normal hayata döndükten hemen sonra hızla başladık. Şile Belediyesi yeni hizmet binası, Hükümet Konağı Projelerimizin kaba inşaat çalışmaları hızla sürerken eski cezaevi olarak bilinen noktada Gençlik Merkezi Projemizin neredeyse sonuna geldik" dedi.

Başkan Ocaklı, Şile Belediyesi olarak ilçe genelinde hedeflenen ancak pandemi dolayısıyla gecikmeli olarak başladıkları projelerin bir kısmını hayata geçirdiklerini ama büyük projeler içinde Ankara, Şile arasında adeta mekik dokurken yeni projelerimizin de yolda olduğunu söyledi.

Belediye Meydanı'nda yenilenme çalışmaların başladıklarını kaydeden Başkan Ocaklı, "Hedefimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına yetiştirmek. Bununla birlikte Üsküdar Caddesi üzerinde de ufak dokunuşlarla yenileme çalışmalarımız olacak. Öte yandan Otoban Bağlantı yolu ve Vasiyet Tepesinden Kent Meydanı istikametli aydınlatma çalışmalarımız sürmektedir. İlçemizin kimliğine uygun ve hak ettiği değere kavuşması için ben ve ekip arkadaşlarımız İlçemizin 100 yılına cevap verecek olan projeler için hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.