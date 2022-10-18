İstanbul Şile Belediyesi, ünlü bezi kendisi üretecek

İstanbul'da Şile Belediye Başkanlığı, 'taş yerinde ağırır' diyerek Şile Bezi için üretimi tesis kurulacağını açıkladı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Şile Belediyesi, 'Şile Bezi'ne isim tescilinden sonra 'Taş Yerinde Ağırır' sözünden yola çıkarak üretim tesisi kurmak için kolları sıvadı.

Şile İmrendere Mahallesi Kızıldağ Sokak'ta bin 450 metrekare alan üzerine projelendirilen Şile Bezi Üretim Tesisi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocalı, tesisin tamamlandığında Şile’nin kültürel birikiminde ve ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutan Şile Bezi’nin üretim kapasitesini daha üst seviyeye taşıyacak ve ilçe ekonomisine önemli ölçekte katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

İlçenin kültürel değeri olduğuna dikkati çeken Başkan Ocaklı, "Bu değere sahip çıkmak bizim görevimiz.İşte burada yola çıkarsak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından geliştirilen “Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” projesi tamamlandı. Kooperatif ve 4 dokuma atölyesinin kurulduğu proje kapsamında 475 kadın kooperatif faydalanıcısı olarak istihdam edilirken, 240 kadın eğitim alarak sürdürülebilir gelir elde etmeye başladı. Şile bezinin üretim kapasitesinin artırılması ve bir dünya markası olması için İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından Yeditepe Üniversitesi, FMV Işık Üniversitesi ve Şile Halk Eğitimi Merkezi’nin ortaklığıyla yürütülen proje tanıtımı Â-LÂ Şile Kadınlar Plajı’nda gerçekleştirildi.Bu bağlamda Akademik çalışmalar ve Hükümetimizin desteği sonucunda artı Şile Bezimizin yerinde üretilmesinin gerekli olduğu kaçınılmazdı. Bunca yıllık kültürel değere destek ve projemizin bir an önce başlaması ve hizmeti girmesi yönündeki çalışmaların hızlandırılması yönünde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.