İstanbul Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul'da Rumeli Kavağı açıklarında 3 kişinin içinde bulunduğu tekne makine arızası yaptı. Denizin ortasında sürüklenen tekne ve kişiler KEGM ekiplerince kurtarıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Rumeli Kavağı açıklarında makine arızası dolayısıyla bir tekne sürüklendi.

İçerisinde 3 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki teknenin imdadına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu yetişti.

Teknedeki kişiler can kurtarma botuna alınırken, sürüklenen tekne Rumeli Feneri’ne emniyetle yanaştırıldı.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1549491318556168192