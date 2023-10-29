İstanbul Meclisi'nde 'olağanüstü' tarihi toplantı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümünde aynı gündemle olağanüstü toplandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılında, “100. Yıl” gündemi ile olağanüstü toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane Belediye binasının girişinde meclis üyeleri ve çocuklar tarafından Türk Bayrağı hediye edilerek karşılandı.

Törende Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul, CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz ile meclis üyeleri ve İBB bürokratları yer aldı. İmamoğlu’nun, binanın girişindeki Atatürk büstüne çelenk koyması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

MECLİSİ TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATILDI

Daha sonra Türk Bayrakları ile donatılmış İBB Meclisi Salonuna geçen Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, olağanüstü toplantı ile Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı. İmamoğlu’nun yönettiği toplantıda, yeniden saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra, Türkiye’deki yerel yönetimler ile İBB Meclisi’nin tarihini anlatan “Cumhuriyetin 100. Yılı” özel filmi gösterildi.

Toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu, “Tarihi bir an, Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü, haliyle 100 yılda bir geliyor. Bize nasip oldu bu anı, hep birlikte sizlerle yaşamak istedik. Katılan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi. İstanbul'a hizmet etmekten onur duyduğunu ifade eden Başkan İmamoğlu, "İşte tam da bu noktada bu makamlarda bulunmamızı sağlayan cumhuriyetimize, Atatürk Cumhuriyetine layık olmak sorumluluğumuzdur” dedi.

İmamoğlu ve Meclis Grup Başkan Vekilleri, toplantı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası müzayedelerden satın alarak İstanbul’a kazandırdığı Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman portreleri ile Fatih Madalyonu önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.