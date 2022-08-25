İstanbul Marmaray'a hafta sonu saat ayarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Marmaray'da 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonu seferlerinin 01.30'a kadar uzatıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul trafiğine nefes aldıran Marmaray'ın tamamının 13 Mart 2019 tarihinde hizmete alındığı hatırlatıldı.

Gebze-Halkalı parkurunda saat 06.00 ile 23.00 saatleri arasında işletmecilik yapıldığı belirtilen açıklamada, gelen yoğun taleplerin dikkate alındığı, bu kapsamda 26 Ağustostan itibaren hafta sonunda Marmaray seferlerinin saat 01.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Marmaray'da Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde 30'ar dakikalık aralıkla, Gebze'den Halkalı'ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı'dan Gebze'ye son sefer saati 01.28 olarak planlandığı duyrulan açıklamada, Gebze'den kalkan son sefer 03.08'de, Halkalı'dan hareket eden son tren ise 03.16'da varış istasyonuna ulaşacağı bildirildi

Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkacağı belirtildi.