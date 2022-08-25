İstanbul Marmaray'a hafta sonu saat ayarı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Marmaray'da 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonu seferlerinin 01.30'a kadar uzatıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul trafiğine nefes aldıran Marmaray'ın tamamının 13 Mart 2019 tarihinde hizmete alındığı hatırlatıldı.
Gebze-Halkalı parkurunda saat 06.00 ile 23.00 saatleri arasında işletmecilik yapıldığı belirtilen açıklamada, gelen yoğun taleplerin dikkate alındığı, bu kapsamda 26 Ağustostan itibaren hafta sonunda Marmaray seferlerinin saat 01.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.
Marmaray'da Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde 30'ar dakikalık aralıkla, Gebze'den Halkalı'ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı'dan Gebze'ye son sefer saati 01.28 olarak planlandığı duyrulan açıklamada, Gebze'den kalkan son sefer 03.08'de, Halkalı'dan hareket eden son tren ise 03.16'da varış istasyonuna ulaşacağı bildirildi
Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkacağı belirtildi.
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