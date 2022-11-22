İstanbul Maltepe'de Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi'ne temel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi’nin temelini atarken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tepeden tırnağa yenilenen Altayçeşme Parkı yeniden hizmete açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe’nin en kalabalık mahallelerinden Fındıklı’nın çehresini değiştirecek 2 proje için tören düzenledi.

Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi’nin temeli atılırken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tepeden tırnağa yenilenen Altayçeşme Parkı yeniden hizmete alındı.

Temel atma ve açılış töreninde; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay birer konuşma yaptı.

“DEVLETİMİZİN İŞİ, MUTLAK BİR PROTOKOLE BAĞLI OLMALI”

Başkan İmamoğlu, göreve geldikleri andan itibaren, İstanbul Büyükşehir'in birçok kurumla yaptığı işlerde, protokol eksiklikleri ve sıkıntıları olduğunu tespit ettiklerini vurguladı.

“Altyapıdan ulaşıma, yeşil alanlara, eğitimden istihdama, sağlıktan çevreye, İstanbul'un her noktasında iş üretiyoruz” diyen Başkan İmamoğlu, “İş üretmenin keyfi bir başka. Belediyeciliğin kutsallığı da buradan geliyor. Yani insanına hizmet, çocuğuna, kadınına, erkeğine; herkese hizmet çok kıymetli. O bakımdan biz, bu hizmette hiçbir engel tanımayız” ifadelerini kullandı. 2023’ün ilk aylarında, ‘100 Günde 100 Proje’ kampanyasını başlatacaklarını duyuran İmamoğlu, “İddiayla söylüyorum ki; bir beş yıl içerisinde İstanbul'a bu kadar hizmetin başka bir dönem yapıldığını göremeyecek kimse. O kadar iddialıyız, o kadar dayanışma içerisindeyiz. Allah'ın izniyle, bu işi de hep birlikte başaracağız” diye konuştu.