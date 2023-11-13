Son Dakika

İstanbul Küresel Şehirler'de 25’inci sırada

GÜNDEM 13.11.2023, 10:33
İstanbul Küresel Şehirler'de 25’inci sırada

İstanbul uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’in “Küresel Şehirler Endeksi”nde bu yıl üç basamak birden yükseldi. İstanbul Havalimanı sayesinde “Kültürel deneyim” kriterinde sağlanan hızlı ilerleme İstanbul’un yükselişinde önemli rol oynadı.İSTANBUL (İGFA) -  Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney tarafından hazırlanan “Küresel Şehirler Endeksi”nin 2023 verileri açıklandı.

Küresel ekonomiye liderlik eden şehirleri belirleyen endekste geçen yıl 28’inci sırada yer alan İstanbul bu yıl 25’inci sıraya yükseldi. İstanbul'un yükselişinde, endeksin kriterlerinden biri olan “kültürel deneyim” konusunda kısa sürede sağladığı hızlı ilerlemenin önemli katkısı oldu. İstanbul Havalimanı'nın açılması ile şehrin bir seyahat hub’ı olarak konumlanması ve uluslararası ziyaretçi sayısındaki büyük artış, İstanbul’un “kültürel deneyim” konusunda 5 yılda 20 basamak birden ilerleyerek 15’inciliğe yükselmesini sağladı.

Kearney tarafından yapılan değerlendirmede uluslararası okulların ve kardeş kentlerin çokluğu da İstanbul’un güçlü yönleri arasında değerlendirildi.

Küresel Şehirler Endeksi, uluslararası danışmanlık şirketi Kearney tarafından dünyanın çeşitli yerlerindeki insanları ve akademisyenlerle işbirliği içinde hazırlanıyor.

Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, küresel şirketlerin İstanbul’a olan ilgisinde dikkat çekici bir artış yaşandığını belirterek, Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişin bunun somut göstergesi olduğunu ifade etti. Okutur, “İstanbul’un Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişi, yabancı sermaye yatırımlarında artış potansiyeline dair güçlü bir işaret” dedi.

ZİRVEDE NEW YORK VAR

Şehirleri küresel ekonomiye açıklık ve entegrasyona göre sıralayan araştırmanın zirvesinde Amerika’nın New York şehri, ikinci sırada İngiltere’nin başkenti Londra, üçüncü sırada ise Fransa’nın başkenti Paris yer alıyor.

“Küresel Şehirler Endeksi”nin 2023 yılı sıralaması şöyle:

1.New York

2.Londra

3.Paris

4.Tokyo

5.Pekin

6.Brüksel

7.Singapur

8.Los Angeles

9.Melbourne

10.Hong Kong

11.Şikago

12.Madrid

13.Şangay

14.Seul

15.Toronto

16.Berlin

17.San Francisco

18.Sidney

19.Washington D.C.

20.Amsterdam

21.Moskova

22.Buenos Aires

23.Dubai

24.Barselona

25.İstanbul

26.Boston

27.Frankfurt

28.Meksiko

29.Viyana

30.Miami

NASIL HAZIRLANDI?

Kearney’in Küresel Şehirler Endeksi, şehirleri sermaye, insan kaynağı ve fikir akımlarını çekme, koruma ve üretme kapasitelerine göre sıralıyor. Bu yılki endeks için dünyanın 156 şehri, iş dünyalarının faaliyet yoğunluğu, insan kaynağı, bilgi değiş tokuşu, kültürel deneyim ve politik destek seviyelerine göre değerlendirildi.

Bu yıl Küresel Şehir Endeksi’ndeki şehirlerin iş faaliyeti yoğunluğunda geçen seneye göre azalma, insan sermayesinde ise dikkat çekici bir artış gerçekleşti. Kearney tarafından yapılan değerlendirmede küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen koşulların iş faaliyetlerinin azalmasına yol açtığı belirtildi. İnsan kaynağındaki güçlenmenin ise Covid önlemlerin tümüyle ortadan kalkması sonrasında yetenekli bireylerin küresel hareketinde yaşanan büyük artıştan kaynaklandığı ifade edildi. Bunun da şehirler arasındaki dengeleri değiştirdiği belirtildi.

“İSTANBUL’UN YÜKSELİŞİ, FIRSATLAR HARİTASININ YENİ COĞRAFYALARA YAYILDIĞININ İŞARETİ”

Kearney tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul, Meksiko gibi şehirlerin Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişinin, küresel fırsatların yeni coğrafyalara yayıldığının bir göstergesi olduğu da vurgulandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3