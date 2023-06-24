İstanbul Kurban Bayramı'na hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa ve Anadolu yakasındaki 5 modern tesiste kurban satış ve kesim hizmet verecek olan İBB, randevu sistemiyle çalışacak. Ekipler bayram günlerinde kentte istenmeyen görüntülerin oluşmaması için denetimleri artırarak sürdürecek, temizlik çalışmaları da özenle yürütülecek. Tüm dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullananlara toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ve kurbanlıkların İstanbul’a giriş yapmasıyla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ilgili tüm birimleri mutlu ve huzurlu bir bayram için teyakkuz halinde çalışıyor. Bu yıl 28 Haziran– 1 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı süresince, İBB ekipleri kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 görev başında olacak.

5 MODERN TESİSTE HİZMET VERİLECEK

İstanbul’da bu sene Avrupa yakasında 2, Anadolu Yakasında 3 olmak üzere, İBB’ye ait 5 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Alibeyköy-Eyüpsultan, Kayaşehir-Başakşehir, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe’de bulunan İBB tesisleri, 7 bin büyükbaş ve 4 bin küçükbaş kurban kesim kapasitesine sahip. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanıldı. İhtiyaç duyulan tüm kesim aletlerinin yıllık bakımları yapıldı. Kesilen kurban etlerin paketlenmesi için 144 bin adet hijyenik kurban poşeti hazırlandı. Kesim alanlarında ayrıca mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe de bulunuyor. Makine ekipmanlarda oluşabilecek muhtemel arızalara karşı ekipler hazır olacak.

BOĞA TİMİ GÖREV BAŞINDA

Kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kuruldu, eğitimleri tamamlandı. İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kayaşehir, Alibeyköy, Ataşehir, Sancaktepe, Pendik Kurbanlık satış/kesim alanlarında 24 saat esası ile görev başında olacak. Belirlenen alanlar dışında kesim yapılmamasına yönelik denetimler gerçekleştirecek.

KURBANLIK HAYVAN GÜBRESİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

İBB, kurban dışkılarını gübreye dönüştürerek çiftçilere ücretsiz dağıtacak. Diğer artıklar ise atık gömü tesislerinde özel olarak depolanacak. İBB İnanç Masası, Veteriner Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Zabıta Şube Müdürlüğü gibi birimler de kesimlerin dini kurallara uygun ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için görev başında olacak.

“KURBAN MOBİL” UYGULAMASI İLE BİLGİLER CEPTE

Hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulaması ile İBB’ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alıyor. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama ile İBB’nin tesislerinde kurbanlarını kestirecek vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler de yapılacak.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İBB’nin geleneksel hale gelen kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması bu bayramda da devam edecek. Uygulama, 28 Haziran– 1 Temmuz arasında (4 gün) İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

İETT, İBB’nin kurban tesislerine ek sefer düzenleyecek. Şile ve Silivri gibi sahil hatlarına da ek seferler konulacak. Metro İstanbul ve Şehir Hatları mevcut tarifelerine devam edecek, gerekli hallerde ek seferler koyacak.

7/24 İLAÇLAMA

Sağlık Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Birimi kurban kesim ve satış noktalarında vektörlere yönelik 7/24 sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına bayramda da devam edecek. Bayram süresince karasinek ve sivrisinek erişkinleri ile mücadele çalışmaları kapsamında gece ilaçlamaları ULV cihazları ile yapılacak. Kurban Bayramı’na kadar geçen sürede kurban satış alanlarının çevresinde Kurban Bayramı sonrasında kurbancıların alanı terk etmesi ile birlikte ise alanlarda yapılacak olan çalışma ile uçan karasineklerin popülasyonlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.

TEMİZLİK HİZMETİ AKSAMAYACAK

İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı kurban satış alanında başladığı temizlik çalışmalarını bayram öncesi, sırası ve sonrasında da sürdürecek. 100 araç, 1000 personel ile mekanik süpürme, mekanik yıkama, elle süpürme temizlik çalışmaları devam edecek. Ana arterlerde ve meydanlarda da temizlik çalışmaları yapılacak.

İSTAÇ ekipleri Kurban Bayramı süresince; deniz yüzeyi ve kıyısı, İstanbul geneli ana yollar, meydanlar, Marmaray ve Metro giriş çıkışları, üst geçit - altgeçitler, otobüs peron/durakları, İBB tarafından kurulan 5 adet modern kurban satış / kesim tesisleri ve çevresi, Bayrampaşa ve Ataşehir Haller ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları gibi halkın toplu kullanım alanlarında temizlik çalışması yapacak. Kent temizliğinde bayram süresince arife günü dahil günlük yaklaşık 1.150 personel, 285 araç ile görev yapılacak.

İSKİ, 26-27 Haziran’da nöbetçi personelle İstanbul genelindeki 32 şubesinde hizmet verecek.