İstanbul köprü ve tünellerle çağ atladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'a yapılan köprü ve tünellerle adeta çağ atlatarak, yeniden inşa ettiklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma yatırımlarının halkın yaşam konforunu yükselttiğini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'a bu sürede özel önem verdiklerini kaydetti.

2003 yılında İstanbul'da 68 adet köprü bulunduğunu ve bu köprülerin toplam uzunluğunun sadece 3 bin 410 metre olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Biz köprü sayısını 947'ye, toplam köprü uzunluğunu da 114 bin 419 metreye çıkardık. Bu köprüler arasında Türk mimar ve mühendislerin imzası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi şaheserlerde var" dedi.

2003 yılında İstanbul'da sadece 3 tünelin bulunduğunu ve toplam uzunluğunun 932 metre olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Biz İstanbul'un tıkanan trafik kanallarını açmak için 12 adet daha tünel yaptık. Bunların arasında Avrasya Tüneli ve Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demiryoluyla birbirine bağlayan Asrın Projesi MARMARAY da var. Şu an İstanbul'daki tünellerin toplam uzunluğu 22 bin metreyi aştı" diye konuştu.

Yapılan yatırımların ekonomik büyüklüğünün yanında mimari ve teknolojik bakımdan da şah eser niteliğinde olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Türk mimar ve mühendislerimizin imzası bulunan bu dev yatırımlar, bir yandan vatandaşımızın hayatını kolaylaştırırken, diğer yandan ülkemize önemli katma değer sağlıyor. Yapılan bu devasa yatırımları dünya adeta gıpta ile izliyor" dedi.

DÜNYA MÜHENDİSLİK TARİHİ AÇISINDAN KİLOMETRE TAŞI

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün, dünya mühendislik tarihi açısından kilometre taşı sayılabilecek birçok ilke sahip olduğunu belirterek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımına 2013te başlandı ve 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak 26 Ağustos 2016da hizmete açıldı. 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesimi üzerinde yer alıyor. Köprünün, gidiş ve geliş istikametlerinde 4er kara yolu şeridi ile ortada 2 demir yolu şeridi olmak üzere toplam 10 ulaşım şeridi bulunuyor. 59 metre ile Dünyanın en geniş köprüleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kule yüksekliği 322 metreyi aşarken, bin 408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü konumunda bulunuyor" diye konuştu.