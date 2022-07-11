İstanbul kontrol altında

Son 4 yılın temmuz ayındaki en şiddetli yağışla karşı karşıya kalan İstanbul’da 3 bin 179 personel görev yaptı. 39 ilçe arasında yağışların etkisini yoğun hissettirdiği Esenyurt, Haramidere’de 360 personel çalışmalarına devam ediyor. Esenyurt bölgesinde metrekareye 123 kilo yağış kaydedildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul bu temmuz ayında son 4 yılın en şiddetli yağışıyla karşı karşıya kaldı. Normal aylık yağışın 5 katını gören İstanbul’da geceden bu yana İBB, anında müdahale etti. İstanbul’un genelinde İBB 3 bin 179 personel, 2 bin 23 araç ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. 39 ilçe arasında yağışların etkisini yoğun hissettirdiği Esenyurt, Haramidere’de 360 İBB personeli çalışmalarına devam ediyor. Yollarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla 6 mobil büfe kritik noktalara yerleştirildi.

İstanbul’da gece saat 01.30’dan 14.30’a kadar Alo 153 Çözüm Merkezi’ne 1.100 ihbar ulaştı. Bu ihbarlar yoğun olarak Esenyurt, Sarıyer, Başakşehir, Şişli, Kağıthane ilçelerinden geldi. İhbarları ağırlıklı olarak giriş katlardaki su baskınları, yollarda meydana gelen su birikintileri, oluşturdu. İBB ekipleri, İstanbul İtfaiyesi, İSKİ ve AKOM kısa sürede müdahale gerçekleştirdi.

ESENYURT’TA 3 KATI YAĞIŞ

İSKİ’nin dere ıslah çalışmalarını gerçekleştirdiği Esenyurt bölgesinde metrekare başına 123 kilo yağış kaydedildi. Yağışın en şiddetli olduğu anda 30 dakika gibi kısa bir sürede 35 kg yağış ölçüldü. Temmuz normaline göre metrekare başına 3 katı fazla yağış alan bölgede İBB ekipleri geceden bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

Gün boyunca yer yer şiddetini artıran yağmur, Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Beykoz, Beylikdüzü, Sarıyer ilçelerinde etkili oldu. Unkapanı, Aksaray, İkitelli Yenibosna’daki alt geçitlerdeki ufak çaplı göllenmelere, anında müdahale edildi.

YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Cumartesi gece başlayan kuvvetli yağış, Anadolu yakasında Boğaz çevresi ile Avrupa yakası geneline etkili oldu. Gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur neticesinde en fazla yağış: Sarıyer (124kg/m2), Büyükçekmece (99kg/m2), Eyüpsultan (96kg/m2), Şişli(101kg/m2) ve Beykoz (85kg/m2) ilçelerinde kaydedildi. Diğer ilçelerde ise bu oran 20-50kg/m2 aralığında yağış gözlendi.