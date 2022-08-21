İstanbul Kınalıada'da 4 kişinin olduğu tekne sürüklendi

İstanbul Kınalıada açıklarında 15 metrelik tekne makine arızası dolayısıyla sürüklendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Kınalıada önlerinde içinde 4 kişinin olduğu bir tekne makine arızası dolayısıyla sürüklendi.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye KEGM-5 hızlı tahlisiye botunu sevk ederek, 15 metre boyundaki teknede bulunan 4 kişi aktarıldı. Daha sonra sürüklenen tekne yedeklenme işlemi ardından Kalamış Marina'ya emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.

https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1561345248915333120