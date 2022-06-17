İstanbul 'Kent Lokantası'na kavuştu... 4 çeşit yemek 29 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurum tarihindeki ilk ‘Kent Lokantası’nı, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı ve öğrenim gördüğü Çapa’da açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihindeki ilk “Kent Lokantası”nı, öğrenci yoğun bölge Çapa’da açtı. Beyaz önlüğünü giyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lokantanın ilk müşterileri öğrencilere servisi kendi elleriyle yaptı.

29 TL’den satılacak 4 çeşit sağlıklı ve hijyen yemeği öğrencilere servis eden Başkan İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de yemek tezgahı arkasında, çalışanların arasında yaptı.

Yemekleri Başkan İmamoğlu’nun elinden alan öğrenciler, projenin hayata geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kent Lokantaları’nda çalışacak tüm personelin kadınlardan oluşacağının altını çizen Başkan İmamoğlu, “Bizim hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz, geliri olmadığı için okula aç gitmesin istiyoruz. Ailelerimiz böyle bir sorunu ve sıkıntıyı yaşamazsın istiyoruz. Bütün bunların temel çözümü, ülkenin iyi bir ekonomi yönetimine ve sürecine kavuşmasıyla mümkün” dedi.

Saat 12.00-20.00 arası hizmet verecek lokantada, günde 500 kişi yemek yiyebilecek. Kent Lokantası’nın ikincisi, yakında Bağcılar Meydanı’nda hizmete girecek.

Kent Lokantaları’ndaki fiyatlar ise şöyle:

Dört çeşit yemek (çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata ve su): 29 TL

Meşrubat: 5.5 TL

Tatlı: 7 TL

Su: 1 TL

https://youtu.be/BIQPLKVVnc8