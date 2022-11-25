İstanbul İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler

İstanbul Valiliği, 13 Kasım'da düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi’nde bazı önlemler alınmasını kararlaştırdı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, yaya trafiğinin hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin Genel Emir yayımladı.

Alınan karar uyarınca işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela konulmasına; stant kurulmasına; sergi açılmasına; seyyar satış yapılmasına, satış tezgâhı konulmasına; sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine; toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına; hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine izin verilmeyecek.

İstanbul Valiliği Ali Yerlikaya tarafından yapılan yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: