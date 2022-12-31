İstanbul İsmetpaşa'da yıkımlar başladı

İBB, eski yönetim tarafından yapımına başlanan, ancak süreç içerisinde “çözümsüzlüğe” terk edilen Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi’ndeki yıkımları başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Bayrampaşa “İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi”yle ilgili çalışmalar, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ile İBB iştiraki İmar A.Ş. tarafından, Bayrampaşa’daki Sağmalcılar Cezaevi’nin kapatılmasının ardından Temmuz 2008’de başlatıldı. Bölge; 10 Temmuz 2013’te “Rezerv Yapı Alanı”, 2016 yılında ise, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edildi. Rezerv yapı alanında 2016 yılında başlatılan inşaatlar, 2019 yılında tamamlandı. Çalışmalar sonucunda 23 blok, 2.269 konut ve 204 ticaret birimi inşa edildi. Ancak vatandaşlar, farklı çekincelerle, kendileri için inşa edilen konutlara taşınmayı reddetti.

Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İBB’nin yeni yönetimi göreve geldiğinde, hak sahibi vatandaşların hiçbiri yeni konutlarına taşınmamıştı. Yeni İBB yönetimi, katılımcı ve şeffaf bir çalışmayla uzlaşma sürecini hızlandırarak, 22 Haziran 2020’den itibaren, vatandaşların rezerv yapı alanındaki konutlarına geçmesinin yolunu açtı. Bugüne kadar taşınan konut bağımsız birim sayısı, toplam 1.503’e ulaştı. Kalan rakamın içindeki hak sahiplerinin yüzde 89’uyla da uzlaşma sağlayan İBB ekipleri, yüzde 100 uzlaşıya ulaşılan 53 bağımsız binadaki yıkımlara başladı.

Yıkımları yerinde gözlemleyen İBB Başkanı İmamoğlu, vatandaşlarla olan uzlaşı sürecini, katılımcı ve şeffaf bir şekilde yürüttüklerini vurguladı. “Burada, yaklaşık 11-12 yıldır boşaltılmış yapılar ve bunlarla ilgili sorunlar vardı” diyen İmamoğlu, “Hızlıca, vatandaşla uzlaşılarak boşaltılmış binaları yıkarak hem oraları metruk halinden kurtaracağız hem de oralarda oluşmuş suç odaklı birtakım yığınları ortadan kaldıracağız. Deprem, dönüşüm, sıkıntılı binalardan kurtulmak ve daha iyi yaşam koşullarında var olma noktasında mücadele devam ediyor. Kolay bir mücadele değil bu, zor bir mücadele. Maksimum iş birliği gerekiyor” ifadelerini kullandı.