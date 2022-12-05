İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu’na yazılı mesaj gönderdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeni yüzyılın yetenek merkezi (Talent hub of the new century)" teması ile 5 ve 6 Aralık tarihlerinde ilki düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na (İstanbul HR Forum) yazılı mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türkiye olarak fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verilebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürünü kamu ve özel sektörümüze yerleştirmenin gayretinde olduklarını belirterek, son 20 yılda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, altyapı yatırımlarıyla, dijitalleşme alanlarında attığımız adımlarla bu yönde çok ciddi mesafe katettiklerini kaydetti.

İletişim Başkanlığı'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ülkenin, insan kaynağının daha iyi yönetimi noktasında kurumsal kapasitesini daha da güçlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın becerilerini ve yetkinliklerini çok daha ileriye taşıyacak, kuşatıcı ve erişilebilir insan kaynağı modelini ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bu modelin etkinliğini artırmayı, eksikliğini gidererek her açıdan tekemmül ettirmeyi hedefliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden 3 bini aşkın katılımcıyı bir araya getiren kurumun uluslararası düzeyde tecrübe ve bilgi paylaşımına imkan vererek, bizlere, bu çabalarımıza katkı sunacağına inanıyorum."