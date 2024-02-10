İstanbul için dönüşüm mesaisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yüzyılın Dönüşümü İstanbul” kampanyası kapsamında İstanbul’un hızla dönüşümü için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bakan Özhaseki’nin Bakanlık bürokratları ve alanında uzman personeli ile İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıda, İstanbul’un kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son nokta değerlendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yüzyılın Dönüşümü İstanbul” kampanyası kapsamında İstanbul’un yol haritasını açıklamasının ardından Bakan Özhaseki, dönüşümün hızlanması için yoğun mesai harcıyor.

İstanbul’da dün gerçekleştirilen 5 bin 187 bağımsız bölümün temel atma ve yıkım töreni sonrası Bakan Özhaseki, bugün Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem ve beraberlerindeki heyet ile bir araya geldi. Bakan Özhaseki, toplantıda İstanbul’da beklenen olası depremi ve İstanbul’un kentsel dönüşümü doğrultusunda yapılan çalışmalarıyla ilgili son bilgileri aldı.

“İSTANBUL’UMUZ İÇİN KAYBEDECEK 1 DAKİKAMIZ YOK”

Bakan Mehmet Özhaseki, toplantıya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gözbebeğimiz İstanbul’umuz için kaybedecek 1 dakikamız yok. İstanbul için gayretle, azimle çalışan bürokratlarımızla kadim şehir İstanbul’umuzun kentsel dönüşüm çalışmalarında geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Azimli ve kararlıyız. Çalışmalarımızı durup dinlenmeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız için güvenli ve konforlu evler üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.