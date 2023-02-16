İstanbul için dikkat çeken uyarı! Dönüşmesi gereken 318 bina durduğu yerde çökebilir!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İstanbul’da öncelikli olarak dönüşmesi gereken 318 bina olduğunu söyledi. Gökçe, bu binalar için “Durduğu yerde çökebilir!” ifadelerini kullandı.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremler sonrası gözler İstanbul’a çevrildi.

Uzmanlar yıllardır İstanbul merkezli bir Marmara Depremi beklendiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Kahramanmaraş depremlerinin yıkıcılığı sonrası İstanbul’da gerçekleşecek bir olası deprem nedeniyle kentteki yapılaşma ve riskli yapılar yeniden gündemde.

Peki, İstanbul’daki riskli yapılarda ve dönüşümünde son durum ne?

Şehir Plancısı ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, Radyo Trafik canlı yayınına katılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesindeki çalışmalarını, yapılardaki hızlı tarama yöntemini ve riskli yapıların dönüştürülmesinde yaşananlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Gökçe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında AFAD görevlendirmesi ile başta Hatay olmak üzere deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları, lojistik ve başka birçok konuda kapsamlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarının elinden geleni yaptığını belirten Gökçe, “Biz de halen çok yoğun bir biçimde Hatay başta olmak üzere bölgeyi ayağa kaldırabilmek için olağanüstü bir efor sarf ediyoruz. Daha fazlasını da yapmaya çalışacağız.” dedi.

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ VE HIZLI TARAMA YÖNTEMİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı, beklenen İstanbul depremine dikkatli çekerek bu depreme yoğun bir hazırlanma zorunluluğu olduğunu vurguladı ve hızlı tarama yöntemine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Hızlı tarama yöntemi 2019 seçimlerinden sonra Ekrem Başkan göreve geldiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul Teknik Üniversitesi'yle birlikte ve binaların depreme karşı mukavemetini ölçüp önlem geliştirebilmek anlamında uyguladığı yenilikçi bir yöntem.”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe, İBB’nin hızlı taramasının vatandaşların çekindiği 6306 sayılı kanunun riskli yapıları 30+60 gün içerisinde yıkma zorunluluğu gibi olmadığını, riskli yapı başvurusundan bir önceki adım olduğunu belirtti. İBB’nin bu hizmeti 3,5 yıldır ücretsiz verdiğini de belirten Gökçe, yaptıklarının bir sonraki aşama için vatandaşa referans veren, kamuya da olası müdahale biçimlerini gösteren bir altlık olduğunu aktardı.

“VATANDAŞLARIMIZ KORKUYOR”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İBB’nin 2022 yılının sonuna kadar 107 bin binada hızlı tarama talebinde bulunduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 yılının sonuna kadar 107 bin binada hızlı tarama talebinde bulunmuş vatandaşlarımıza. Tek tek evlerine gitmişiz. Bunların 29 bin küsuru, 30 bine yakını, yani yüzde 30’undan daha azdı, bize evinin hızlı taranması için izin vermiş. Bu bahsettiğim 6306 sayılı kanun kapsamındaki riskli yapı tespiti olmamasına rağmen vatandaşlarımız endişe etmiş, evlerini böyle bir tespit yapılması konusunda imtina etmişler.”

Gökçe, binalarının riskli çıkması ve yeniden yapılmasına ilişkin vatandaşların “korkusuna” ilişkin açıklamayı ise şu sözler ile açıkladı:

“Yenisini yapmaya kalktığında metrekaresi küçülebilir. Yenisini yapmak anlamında cebinden para çıkması gerekebilir. Her ikisi de vatandaşımızın depremin sıcaklığı geçtikten sonra çok da istediği şeyler olmuyor ne yazık ki mal canın yongası diye.”

“BİNA İNCELEME SAYFASI KİTLENDİ”

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İBB’nin bina inceleme sayfasının kitlendiğini aktaran Gökçe; “Bina incelemesine ilişkin sayfamız 2-3 gün kitlendi. Dakikada on bin tık aldığı dönemler oldu. Ve bir günde 17 bin küsur başvuru aldık ‘Evimi inceleyin.’ diye. Toplam 3,5 yılda 27- 29 bin başvuruya yanıt verebilirken evimi incele başvurusunu 17 bin küsur olarak bir günde alabildik. Ve şu anda vatandaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesinin evinin depreme mukavemetini bu anlamda incelemesi yönünde çok yoğun bir başvuruda bulunuyorlar.” bilgilerini paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birçok şeyi yeniden gözden geçirmenin gerektiğini vurgulayan Buğra Gökçe, “Şapkayı önümüze koymamız gerekiyor” dedi.

“BİNA DURDUĞU YERDE ÇÖKEBİLİR”

En riskli binaların D ve H grubunda olanlar olduğunu aktaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul’da E sınıfında bile 318 bina olduğunu belirterek, “Bu ne demek? Bina durduğu yerde çökebilir.” ifadelerini kullandı.

Riskli yapı tespiti ve dönüşümlerde mevzuatın bazı kısıtlamaları olduğunu belirten Gökçe, “Bizim tespitlerimizde ilk aşamada 318 tane bina var. D ve E gruplarını sayarsanız bin 525 tane bina var. Burada önümüze mevzuatın bazı kısıtları çıkıyor. Neden? Şimdi bizim 6306 sayılı yasa ile bunları riskli yapı ilan etme şansımız var belediye olarak. Bunu zorlarız ama oturanların yüzde 60’ı kiracı. Ve devlet kira yardımını kiracıya vermeyeceksin, ev sahibine vereceksin diyor. Ve onu da biz bunun üç katı olsun diye bir meclis kararına konu etmeden önce bin 150 lira diyordu. Şimdi bin 500 liraya çıkarttılar İstanbul özelinde. Diğer kentlerde bin 150 lira. İstanbul'da bin 500 liraya kiralık ev bulmak mümkün müdür? Değil. Biz bunu üç katı kadar uygulayacağız İstanbul'da. Bu konuda kararlıyız. Ve bu 318 binadan başlayarak sonra bin 525 binaya çoğaltacak biçimde 4 bin 500 lira kira yardımı vererek içindekileri boşaltacak" diye konuştu.