İstanbul Havalimanı Metro Hattı depo sahası hizmete alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şehir içi raylı sistemler ile birlikte devam eden demiryolu yatırım bütçelerinin 27 milyar dolara ulaştığını kaydederek, Türkiye Yüzyılı ile Türkiye'yi yepyeni ve tarihi başlangıca daha hazırladıklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)-Kayaşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı depo sahasının hizmete alınması törenine katıldı.

Bütün dünya krizlerle boğuşurken Türkiyeyi yarınlara taşıyacak yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, altyapı projeleriyle bütünsel kalkınmayı desteklediklerini söyledi. Memleketin her bir köşesinde yeni üretim sahaları, istihdam alanları oluşturduklarını aktaran Karaismailoğlu, hızlı, güvenli ve konforlu seyahate erişime imkan sağladıklarını ifade etti.

Dünyanın bir numarası İstanbul Havalimanını şehrin merkezini bağlayacak ve güzergah üzerindeki Küçükçekmece  Başakşehir  Arnavutköy - Eyüp  Kağıthane- Şişli - Beşiktaş ilçelerine hizmet edecek olan Halkalı - Başakşehir - Arnavutköy - İstanbul Havalimanı-Kağıthane-Beşiktaş Metro Hattı çalışmalarında incelemelerde bulunduklarını belirten Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yakında açılışını yapacağımız metromuzun araçlarına hizmet edecek depo-bakım park alanını tamamladık. 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Başakşehir Arnavutköy İstanbul Havalimanı Metromuzun yapımına 2018 yılında başladık. Marmaray, Halkalı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, Fenertepe, Arnavutköy-1, Arnavutköy-2 ve Havalimanı Kargo olmak üzere 8 istasyonumuz bulunuyor. Burada, saatte 120 kilometre hıza sahip Türkiyenin en hızlı metrosunu inşa ediyoruz. Uluslararası bir havalimanı olan, taşıdığı yolcu sayısıyla, ulaştığı yoğunlukla her sene dünyada ve Avrupada rekorlar kıran, en ciddi havacılık otoritelerinden halk oylamalarına kadar pek çok alanda ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanımız, ülkemiz için yerine getirdiği önemli göreve uygun bir ulaşım hizmetine kavuşuyor. Metro Hattımızı hizmete açtığımızda günde ortalama 600 bin yolcuyu Halkalıdan İstanbul Havalimanına hızlı, konforlu ve güvenli şeklide taşıma kapasitesine sahip olacak. Hattın işletmeye alınması ile Arnavutköy- Beşiktaş arası seyahat süresi sadece 36 dakika, Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane arası seyahat süresi 48 dakika, Küçükçekmece - Kemerburgaz arası seyahat süresi 50 dakika olacak. Halkalı  İstanbul Havalimanı Metro hattı, mevcut ve yapımı devam eden hatlarla da entegre olacak. Hem milletimize hem de uluslararası misafirlerimize hayatı kolaylaştıracak, hizmetin en kalitelisini sunacak. Gayrettepe  İstanbul Havalimanı ile bütünleşik olarak, Yenikapı  Hacıosman Metrosu ile Gayrettepede, Hızlı Tren ile İstanbul Havalimanında, SultangaziArnavutköy Hattı ile Fenertepede, KirazlıMetrokentKayaşehir Metrosu ile Kayaşehirde, BakırköyKirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköyde, Mahmutbey-Esenyurt Metro Projesi ile Halkalı Stadında, Kirazlı-Halkalı Metrosu ve Marmaray ile Halkalıda entegrasyon sağlayacağız."

KAĞITHANE- İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇACAĞIZ

Şu an İstanbulun raylı sistem ağının 270 kilometre olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, yapımı devam eden projelerin bitmesiyle bu rakamı 366 kilometreye yükselteceklerini söyledi.

Bu bizim için büyük bir gurur ve biz İstanbulda kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza da devam edeceğiz diyen Karaismailoğlu, ilk olarak imalat süreçlerini tamamladıkları, sinyalizasyon sertifika süreci devam eden Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro hattını önümüzdeki günlerde açacaklarını aktardı. Sonrasında Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesini, Gayrettepe-Kağıthane metro hattını, Bakırköy-Kirazlı Metro Hatları, Altunizade Çamlıca metro hattı çalışmalarını da peyderpey tamamlayacaklarını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Küçükçekmece Halkalı-İstanbul Havalimanı projemiz de dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerinden biri olarak eser fırtınamız içinde yerini alacak. Bakanlığımızda oluşturduğumuz uzman heyet 300'den fazla yerli üreticiyle teker teker görüştü ve araçların nasıl yerlileştirileceğine çalıştılar. Bu projede hizmet edecek araçlar yüzde 60 yerli üretim şartını sağlayacak. İlk defa bu projede, motoru yerli olarak üretilmiş metro trenleri İstanbulda hizmet verecekler. İlk defa yerli ve milli imkanlarla, Bakanlığımızca desteklenen bir proje ile Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemi metro hattımızda kullanılacak. Ayrıca; İstanbulun dışında 2023 yılı içerisinde ülkemize 3 yeni raylı sistem hattı daha kazandıracağız. Daha önce Gaziantep Gazirayı bitirmiştik. Ankarada; AKM-Gar-Kızılay Metrosu, Kayseride; Anafartalar- HT Tramvay Hattı, Kocaelide; Gebze Sahil- Darıca OSB metrosunun ilk etabını da 2023 yılı içerisinde açacağız şeklinde konuştu.