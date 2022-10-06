İstanbul Havalimanı liderliğini bir kez daha pekiştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin gökyüzünde kurulan köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduğunu belirterek, "Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, dün liderliğini bir kez daha pekiştirdi. Dünyanın en itibarlı yayınlarından seyahat dergisi okurları 'dünyanın en iyi havalimanını belirledi. 240 bin okuyucunun katıldığı anketle bu unvan İstanbul Havalimanı'nın oldu" dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbulda düzenlenen Airshowun açılışına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiyeyi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milleti hak ettiği yere taşıyacak dev projeleri, devlet aklı ve politikalarının sonucu olarak planladıklarını, inşa ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, Yalnızca Türkiyemizin değil, tüm insanlığın hizmetine sunduk. Bugünlere ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Milletimizin desteğini de her zaman yanımızda hissettik. Şimdi de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun büyük ulaşım yatırımlarımızın her alanda olduğu gibi havacılık sektöründe de meyve verdiğini görmek bizleri hem onurlandırıyor hem de gururlandırıyor ifadelerini kullandı.

DEVİR ARTIK KAZAN-KAZAN DEVRİ

Bu kapsamdaki dev hizmetlerden biri olan İstanbul Havalimanını hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanının Avrupa havacılığının zirvesinde olduğuna dikkati çekti. Kuzey Marmara Otoyolunun yapılmasıyla birlikte bölgesel ticaretin de canlandığını dile getiren Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsünü hizmete açtık, turizm hiç olmadığı kadar ivme kazandı. Devir artık kazan-kazan devri Havayolu ulaşımı ise kazan-kazan devrinin en önemli dinamosu, anahtarıdır. İşte böyle bir dönemde, bizler burada sadece havacılık sektörünün geleceği için değil, ülkelerimizin ekonomik ve sosyo-kültürel geleceği içinde bir araya geldik. Ülkelerimiz için vazgeçilmez olan ekonomik iş birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerimizin gelişmesi için gerekli olan en hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım yolu havayolu taşımacılığıdır. Sayısını 26dan 57ye yükselttiğimiz havalimanlarımız sayesinde ülkemiz, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştü" dedi.

Türkiye'nin Avrupa, Asya'nın batısı, Orta Doğu ve Afrika için hem yolcu hem de yük trafiği açısından önemli bir hava ulaştırma merkezi olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Milletimizin bundan en doğru biçimde yararlanabilmesi için; havalimanı sayımızı iki katından fazla artırdık; 57ye ulaştırdık. Bu sayıyı 61e çıkaracağız. Havacılığın gelecekteki en önemli meselelerinden emisyon konusunda büyük ve ciddi planlamalar yapıyoruz. Karbon ayak izimizi azaltacağız. Havayolları taşımacılığı için çevre dostu yakıtlar üreteceğiz. Bölgesel hava yolu kargo taşımacılığını daha da geliştireceğiz; Türkiye, hava-kargo ağının da uluslararası bir merkezi olacak. Dünya ile ekonomik, ticari ve sosyal bağlarımızı güçlendiren tüm ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızda hedefimiz, bütünsel kalkınmamızı desteklemek, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek, milletimizin her bir ferdinin bu zenginleşmeden yararlanmasını sağlamaktır" diye konuştu.