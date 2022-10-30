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İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi haline geldi

GÜNDEM 30.10.2022, 10:44
İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi haline geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında zirvedeki yerini bırakmayan İstanbul Havalimanı'nda 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladıklarını belirterek, İstanbul Havalimanı'nın kısa sürede dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı ile ilgili açıklama yaptı.

Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan vatandaşın hizmetine sunulan İstanbul Havalimanının 4üncü yaşını kutladığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı kısa sürede yolcu ve uçuş sayılarında dünyadaki rakiplerini geride bıraktı. İstanbul Havalimanı, salgın sürecinin ardından normalleşmeyle beraber yakaladığı güçlü trendini devam ettiriyor. İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini aldı ve Avrupanın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre; bu yılın 3. çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında birinci oldu, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise 313 bin 778 uçuşa ev sahipliği yaptı. 47 milyon 571 bin 888 yolcuyu da ağırladı" dedi.

"İstanbul Havalimanı, dünyada yaşanan covid salgınına rağmen kısa bir süre içinde ülkemiz havacılık alanında dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden birine dönüştü" diyen Karaismailoğlu, 4 yılda ise toplam 1 milyon 109 bin 386 uçağın iniş kalkış yaptığını, 160 milyon 268 binden fazla yolcunun İstanbul Havalimanını kullandığını duyurdu.

AVRUPADA KAOS, ÜLKEMİZDE KONFOR

"Havacılık sektöründe Avrupa havalimanlarında kaos, ülkemizde konfor yaşanıyor" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Avrupa'nın en zorlu havacılık sınavlarından birini verdiği 2022 Temmuz ayında, İstanbul Havalimanı günlük bin 422 uçuşla tarihi rekorunu kırdı. Bu doğrultuda 2019 yılında 329 bin 900 uçuş ve 52 milyon 9 bin 220 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, kaydetmiş olduğu bu rakamları 2023 yılına kalmadan yakalamayı hedefliyor. Yolcu yoğunluğu ile dikkatleri üzerine çeken havalimanında yolcular, bagajlarını dakikalar içerisinde alıyor. Check-in ise sadece bir dakika sürüyor" ifadelerini kullandı.

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