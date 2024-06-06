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İstanbul 'Hava'nın zirvesinde!

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) Avrupa’daki havalimanlarının 2019 yılı pandemi öncesi Nisan ayı dönemi ile 2023 ve 2024 yıllarının aynı dönemindeki yolcu trafiği artışlarını değerlendirerek, buna göre en yoğun havalimanlarını açıkladı

GÜNDEM 06.06.2024, 16:00
İstanbul 'Hava'nın zirvesinde!

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) Avrupa’daki havalimanlarının 2019 yılı pandemi öncesi Nisan ayı dönemi ile 2023 ve 2024 yıllarının aynı dönemindeki yolcu trafiği artışlarını değerlendirerek, buna göre en yoğun havalimanlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin açıkladığı veriler ışığında en çok yolcu sayısında artış yaşanan havalimanı olmasının Türkiye açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin 2023 Nisan ayı ile 2024 yılı Nisan ayı verileri karşılaştırdığı istatistiklere göre İstanbul Havalimanımız Londra Heathrow Havalimanı’nın ardından 6 milyon 593 bin 92 yolcu ağırlayarak yüzde 10,5 artış ile Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımızı Paris, Amsterdam ve Madrid Havalimanları takip etti. Ayrıca kargo taşımacılığında İstanbul Havalimanı 2023 yılı Nisan ayına göre kıyaslandığında yüzde 42,7 artış gösterirken, bu kategorideki havalimanları arasında listenin başında yer aldı. Bu veriler ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın bir göstergesidir. Bu başarı, gurur abidemiz İstanbul Havalimanı'nın ülkemize sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne sermektedir” dedi.

SABİHA GÖKÇEN VE ANTALYA HAVALİMANLARINDA BÜYÜK YÜKSELİŞ

İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Erzurum ve Siirt havalimanlarının da kendi kategorilerinde önemli önemli bir noktaya geldiğini dile getiren Uraloğlu, “Yılda 25 milyon ila 40 milyon arası yolcu ağırlayan “Mega Havalimanları” kategorisinde 2023 yılı Nisan ayına göre kıyaslandığında 2024 yılı Nisan ayında yolcu bazında en büyük büyümeyi yüzde 58’lik artış ile Antalya Havalimanı elde etti. Antalya Havalimanımız ayrıca 2019’a göre de yüzde 8,6’lık bir büyüme 5. sırada yer aldı” dedi.

2023 yılı Nisan ayı ile 2024 yılı Nisan ayı kıyaslandığında Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yüzde 20,6 büyüme ile Antalya’nın ardından ikinci sırada yer aldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Aynı zamanda 2019 yılı ile 2024 yılı kıyaslandığında Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yüzde 13,2 artış gösterdiğini görmekteyiz. Sabiha Gökçen Havalimanı bu kıyaslamada Atina’nın ardından kategorisinde 2. sırada yer aldı. Hatırlanacağı üzere 2023 yılı sonunda Sabiha Gökçen Havalimanımızın ikinci pistini hizmete almıştık. Bu pistimizin açılması yolcu sayısının artışında önemli rol oynadı.” ifadelerini kullandı.

SİİRT HAVALİMANI YOLCU SAYISINI YÜZDE 220 ARTIRDI

Bakan Uraloğlu, yılda 1 milyon ila 10 milyon yolcu ağırlayan "Medium Havalimanlar" kategorisinde yer alan Erzurum Havalimanı’nın 2023 yılına kıyasla yolcu sayısını Nisan 2024’te yüzde 43,2 oranında artırdığına dikkat çekerek, “Erzurum havalimanımız en fazla yolcu sayısını arttıran havalimanları sıralamasında 6. sırada yer aldı. Yılda bin ila 1 milyon arasında yolcu ağırlayan ‘Small Havalimanlar’ kategorisinde ise Siirt Havalimanı, 2019 yılı Nisan ayına kıyasla yolcu sayısını 2024 yılı Nisan ayında yüzde 220 oranında artırarak kategorisinde büyük bir atılım gerçekleştiren havalimanı oldu ve 1. sırada yer aldı” dedi.

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