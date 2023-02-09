İstanbul Hatay'a ısı yalıtımlı çadırlar kurdu

Deprem bölgesinde soğukla mücadele eden vatandaşlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ısı yalıtımlı çadırlar kurdu. Her biri 30 metrekare büyüklüğünde ısı yalıtımlı çadırlar kuran İBB, Hatay’ın çeşitli illerine toplamda 3 bin metrekarelik çadırlar kurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Beledyesi'nin nin çadır kurulumunu organize eden Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, “ Bölgede ihtiyaç halinde peyder pey çadır kurmaya başladık. İlk etapta 100 adet büyük çadırlar kurmaya başladık.

Bin 500 adet çadır daha İstanbul’dan Hatay’a sevk edildi.

Bölge halkına bin 500 çadır daha yollayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda bölgede en çok ihtiyaç duyulan tıbbi ilaç konusunda da kolları sıvadı.

Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmak için 22 sağlık çalışanı, 5 ambulans, bir arazi aracı, bir binek aracı, bir karavan ve içi tıbbi malzemelerle dolu bir TIR’ı Hatay’a gönderdi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarında iletişimin kesilmemesi için bölgeye 10 Wİ-Fİ noktası da kurdu.

PSİKOLOGLAR DA BÖLGEYE GİDECEK

Tüm müdürlükleri ve birimleriyle imkanlarını seferber eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki günlerde psikologlardan oluşan bir ekibi ‘Psikolojik Destek’ çalışmaları için bölgeye gönderecek. Ayrıca, 330 kişilik gönüllü bir gurup personelini de bölgede ihtiyaç görülmesi halinde depremzedelere gönderilen yardımların dağıtımı noktasında veya başka bir görev oluşması durumda görev alması için hazırladı.