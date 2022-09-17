İstanbul halkı depreme hazırlanıyor

AKUT VAKFI; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 16 milyon İstanbullu için adil, şeffaf, ortak akla dayalı belediyecilik hizmeti sunmak ve yerel demokrasiyi güçlendirmek amacıyla geliştirdiği Katılımcı Bütçe Uygulaması kapsamında, 5 bin proje önerisi içinde değerlendirileren 27 projeden biri olan “Afet Gönüllüleri” projesinin uygulamasına başlıyor!İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) proje kapsamında, AKUT VAKFI olarak “Mahalle Afet Gönüllü Sisteminin Oluşturulması ve Yaygınlaştırılması” hedefiyle İBB AKOM ile İstanbul genelinde başlattığı “TAO-İME Toplanma Alanlarında Organizasyon ve İlk Müdahale Ekibi” adlı toplum bilinçlendirme eğitimlerine tüm İstanbul halkını davet etti.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başta deprem olmak üzere tahliye gerektiren doğa veya insan kaynaklı tüm afet ve acil durumlarda; TAMP ve TAMP İstanbul kapsamında toplanma alanlarında görev almak üzere yetkilendirilmiş görevliler bölgeye ulaşana kadar, paniğin engellenmesi ve en acil ihtiyaçların tespit edilebilmesi amacıyla mahallelerdeki gönüllülere bir dizi eğitim vererek kaos kaynaklı ikincil riskleri minimize etmeyi hedefliyoruz.

İki kategoriye ayırdığımız eğitimlerimizin ilki: “TAO-Toplanma Alanlarında Organizasyon”

25 kişilik gruplara altışar saat süreyle vereceğimiz bu eğitim ile gönüllülerimize olası afet veya acil durumlarda toplanma alanlarında organize olmayı ve ihtiyaçları sınıflamayı anlatıyoruz. 5 bini aşkın vatandaşımıza sunmayı planladığımız bu eğitim ile yetkililer bölgeye ulaşana kadar yaşanacak kaosun önüne geçmeyi; engelli ve hasta bireyler, bebekler, yaş almış mahalle sakinleri gibi kırılgan grupların maruz kalacakları tehlike riskini bertaraf etmeyi; çocukların ve evcil hayvanların kaybolmasını engellemeyi; varsa yaralıları yetkililerle buluşturacak iletişimi ivedilikle sağlamayı ve böylelikle halkımızın zarar görebilirliğini en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

İkinci eğitimimiz: “İME-İlk Müdahale Ekibi”

25 kişilik gruplara iki gün on altışar saat süreyle vereceğimiz bu eğitim, afet sonrası 12 saat içerisinde ulaşılabilecek kazazedelere yönelik olarak planlanmıştır. 450 vatandaşımıza sunmayı planladığımız bu eğitim ile akredite arama-kurtarma ekipleri bölgeye ulaşana kadar, ağır teknik ekipman kullanmaksızın kurtarılabilecek kazazedelere ulaşarak can kayıplarını minimize etmeyi amaçlıyoruz. Bina kontrolü, bina tahliye, kazazedenin yer tespiti, ulaşma, sedyeleme-sabitleme ve yaralıyı güvenli alana nakil etaplarından oluşan bu eğitimin içerisinde afet ilk yardımını da anlatıyoruz.

“TAO-İME Toplanma Alanlarında Organizasyon ve İlk Müdahale Ekibi” Projesinin Kazanımı

Belirlenen kriterlere uygun olan gönüllü kursiyerler, AKUT Vakfı’nın kentsel (enkaz) arama-kurtarma alanındaki uzman eğitmenlerinden alacakları bir dizi eğitimin akabinde, kendi yaşadıkları bölgede meydana gelmiş bir afet veya acil durum sonrası şu kazanımlara sahip olacaklardır:

“Toplanma Alanlarında Organizasyon" Eğitimi Kazanımı: Durum değerlendirmesi yapabilme, olay yeri yönetim ve kayıt sistemini işletebilme.

“İlk Müdahale Ekibi” Eğitimi Kazanımı: Enkaz ve kurtarmacı güvenliği alabilme, hasar tespiti ve bina işaretlemesi yapabilme, triyaj ve ilk müdahale, yangın müdahale, tehlikeli madde algılayabilme, tahkimat (göçük önleyici güçlendirici) kurabilme, enkaz yüzeyinde arama kurtarma yapabilme becerilerini kazanma.

Projemiz kapsamında AKUT VAKFI eğitmenlerinden eğitim almak isteyen vatandaşlarımız, İBB AKOM’un web sayfasından başvuru formuna ulaşabilirler.

http://akom.ibb.istanbul"