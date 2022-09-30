İstanbul 'Gençlik Başkenti' ilan edildi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı 6. Gençlik ve Spor Bakanları toplantısında, 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' unvanının İstanbul'a verildiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - 4. Dünya Göçebe Oyunları Şenlikleri kapsamında Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildiğini açıkladı.

Türk Devletleri Teşkilatı 6. Gençlik ve Spor Bakanları toplantısında konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin spordaki giderek artan bir yükselişi olduğuna değinerek, Türkiye'nin spordaki iddiası, başarısı ve hedefleriyle bir spor ülkesi olduğuna dikkati çekti. "Bu yıl aldığımız madalyaların sayısına yetişemiyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu, "Branşlar çok büyük çeşitlilik gösteriyor. Mükemmel tesis altyapısıyla Türkiye spor turizmi açısından da önemli bir destinasyon. Golften geleneksel branşlara, yüzmeden cimnastiğe ve basketbola kadar Türkiye'nin her alanda iddiası var. Bu iddiayı birbirinden yetenekli gençlerimizle hep daha yukarılara taşıyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildiğini açıkladı. Bu anlamda büyük bir gururu taşıyacaklarını belirten Kasapoğlu, "Gençlik sadece yarınları ifade etmiyor. Aynı zamanda bugünleri de ifade ediyor. Bu iş birliğinin İstanbul ile çok daha yukarılara taşınacağına inanıyoruz" dedi.

https://twitter.com/kasapoglu/status/1575860687133343744