İstanbul 'Geçici Barınma Merkezi' açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Zor Anında İBB Yanında” kampanyası kapsamında, Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’nda “Geçici Barınma Merkezi” açtıİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Zor Anında İBB Yanında’ kampanyası kapsamında, Büyük İstanbul Otogarı’nda ‘Geçici Barınma Merkezi’ açtı.

46 yetişkin, 8 çocuğu ağırlayacak kapasiteye sahip merkezde, yemekhaneden çamaşırhaneye, psikolojik destek odasından berbere kadar 19 farklı birimde hizmet sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kış aylarında Anadolu’da kapanan yollardan dolayı gecikmeli sefer yapan şehirlerarası otobüs yolcularına ve sokakta yaşayan vatandaşlara hizmet verecek merkezde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, hizmete alınan alanla ilgili değerlendirmelerini de merkezin yemekhanesinde yaptı.

Başkan İmamoğlu, benzer alanların sayısını artıracakları bilgisini paylaşırken, “Sokakta kalan, yaşayan binlerce vatandaşımıza soğuk kış koşullarında destek oluyoruz. İstanbul'daki bütün vatandaşlarımız duysun ki; hangi konu olursa olsun, zor anında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanında” dedi.

Devletin bu kapsamdaki kişilere sunduğu bazı olanaklar olduğunun altını çizen Başkan İmamoğlu, “Çünkü mülteci sığınmacı konusu, ne yazık ki sadece merkezi idare tarafından yönetilmektedir. Biz, bu konuda ne bir bütçeye sahibiz ne de bir yetkiye sahibiz. Keşke olsa. Yerel yönetimle dayanışma içerisinde olduklarında, daha hızlı çözüm bulunabileceğini ben birçok yerde dile getirdim. Ama şu anki hükümetin tercihi böyle. O zaman varsa öyle bir durum, hemen orada vatandaşımızın bakımları yine yapılacak, ihtiyaçları giderilecek ve ilgili kuruma nakledilecek ya da onlardan destek istenecek, buradaki konaklama sürecinden sonra” diye konuştu.