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İstanbul Festivali başlıyor

GÜNDEM 16.07.2022, 16:45
İstanbul Festivali başlıyor

23 Temmuz – 14 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından ilk kez düzenlenecek olan İstanbul Festivali başlıyor. 23 gün boyunca 16.00’dan itibaren gün boyu sürecek festivalde, konserlerden tiyatroya, çocuk atölyelerinden espor etkinliklerine, gastronomiden sanata birçok aktiviteyi bir arada sunan Türkiye’nin en geniş ve kapsamlı ve uzun soluklu etkinliği olan İstanbul Festivali ile İstanbullular özlediği festivale kavuşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en sevilen sanatçılarının görkemli bir sahnede sevenleriyle buluşacağı konserler ve sahne şovları İstanbul Festivali’nde ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Konserlerin yanı sıra tüm gün süren aktivitelerle gündüzden geceye uzanan bir serüven sunan İstanbul Festivali eğlence, lezzet ve sanatı bir araya getiriyor.

23 gün boyunca sanat, kültür, eğlence ve şehrin tüm ışıltısı İstanbul Festivali’nde

23 gün süresince; Kenan Doğulu, Burak Yeter, An Epic Symphony & Hayko Cepkin, Selda Bağcan, Selami Şahin, Anıl Piyancı, Ceza, Kayahan Şarkıları Gecesinde “Fatih Erkoç, Işın Karaca, İpek Açar, Suat Suna”, Uğur Aslan, İlyas Altıntaş, Mehmet Erdem, Haluk Levent, Berkcan Güven, Motive, Fatma Turgut, Pinhani, Bedük, Hedonutopia, Mode XL, Melek Mosso, Volkan Konak, Linet, Rubato, Simge Sağın, Yaşar, MFÖ, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Cem Karaca & Barış Manço Şarkıları gecesinde “Emir Can İğrek, Kurtalan Ekspres, Moğolar”, Gülşen, Şimdi 90’lar Gecesinde “Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik”,  Nükhet Duru ve Sena Şener konserleriyle devam edecek. 

Herkes için birçok aktivite seçeneği sunan festivalin gösteri sahnesinde ilüzyon gösterileri, interaktif şovlar, oyun parkurları, çocuk tiyatroları, kukla gösterileri, dans şovlar, kaykay ve graffiti şovlar, canlı heykel ve pandomim gösterileri, söyleşiler ve tiyatro oyunları gibi pek çok etkinlik sahnelenecek.

Festival aynı zamanda İstanbul Şarkı Yarışması, Benim İstanbul’um Fotoğraf yarışması gibi önemli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Ayrıca, çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin eserleri de Heykelpark ve Yeni Medya: NFT sergilerinde sanat severlerle buluşacak. 

İstanbul’da ilk kez bir festival kapsamında özel olarak konumlandırılacak gençlik bölümünde, espor turnuva alanları, simulator alanı, vr alanı, playstation alanı, kutu oyunları yer alıyor. Ünlü espor takımlarının ve influencerların bir araya geleceği İstanbul Festivali oyunculara ve oyun severlere heyecanlı ve eğlenceli bir deneyim sunacak.

İstanbul’un tatları ve bilinen markaları İstanbul Festivali’nde lezzet sokağında gün    boyu soğuk ve sıcak servislerle ziyaretçilerin mola noktası olacak.  

Biletler 30 TL’den satılacak

1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması beklenen İstanbul Festivali’nin ana sponsorluğunu Alternatif App üstlenirken, festivalin tematik sponsorları Algida, Koel Elektronik, Medical Park, Nescafe, Omo, Pepsi, Şenpiliç ve TatilBudur şeklinde sıralanıyor. İstanbul Festivali’nin biletleri 30 TL’den başlayan erişilebilir fiyatlarla satışa sunuluyor.

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