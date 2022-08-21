İstanbul Eyüpsultan'da yerinde dönüşüme çifte kira desteği

İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yıkım yapılacak İslambey Mahallesi'nde yerinde dönüşüm çalışmalarını inceledi. Başkan Köken, bakanlığın verdiği kira yardımı kadar Eyüpsultan Belediyesi olarak da kira desteği sağlanacağını müjdelediİSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi’nin, İslambey Mahallesi’nde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan ettiği 4.59 hektarlık alanda yıkım çalışmaları başladı. İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yıkım gerçekleştiren alanda yaptığı açıklamada seçim vaatlerini yerine getirdiklerini belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verdiği kira yardımı kadar Eyüpsultan Belediyesi olarak da kira desteği sağlanacağının müjdesini verdi.

Konu ile ilgili basın mensuplarına bir açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yerel belediye olarak yerinde dönüşümden önce yerinde sağlam adımlar atmak için işleri salam yaptıklarını söyledi.

"Yerinde adımlar atmadan önce, parsellerin akıbetine dair hususların netleşmesi sürecini yaşadık" diyen Başkan Köken, "Bakanlık makamının oluru ile tahliye, yıkım hak sahiplerinin kira yardımı işlemleri için de Belediye Başkanlığımız görevlendirildi. Şükürler olsun İslambey için yerinde dönüşümün startını vermiş olduk. Alanda bulunan 210 binadan 7 bina tamamen tahliye edildi. Hak sahiplerinin kira başvuruları yapıldı. Tahliye olunan binaların yıkım süreçlerini planlıyoruz" dedi.

"BAKANLIĞIMIZIN VERDİĞİ KİRA YARDIMI KADAR BİZ DE 1950 TL KİRA YARDIMI YAPACAĞIZ"

Seçim vaatlerimizi yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Köken, "İslambey’de yerinde dönüşüm başladı. Komşularımız mahallesinden ayrılmadan yeni evlerine huzurla kavuşacak. Komşularımıza bir de müjdemiz var; Bakanlığımızın verdiği 1950 TL kira yardımı kadar biz de Eyüpsultan Belediyesi olarak 1950 TL kira desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu.