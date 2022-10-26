İstanbul Eyüpsultan'da tarihi karakol 'İstiklal Kütüphanesi'ne dönüştü

İstiklal Harbi Zaferi'nin 100. yılında, adını destansı mücadeleden alan İstiklal Kütüphanesi, İstanbul Eyüpsultan'da kapılarını açmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstiklal Harbi Zaferi'nin merkezlerinden olan Eyüpsultan’daki tarihi karakol binasının yeniden işlevlendirilmesiyle Eyüpsultanlıların hizmetine açılacak konsept kütüphanede, o dönemi anlatan kıymetli eserler yer alıyor.

İstiklal Harbi dönemini konu alan 8 bin kitap kapasitesi ile aynı anda 48 kişinin aynı anda kullanabileceği kütüphane üyelik sistemi ile çalışacak. Kütüphaneden alan ve döneme ilişkin çalışma yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler, araştırmacılar istifade edebilecek.

28 Ekim Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek olan İstiklal Kütüphanesi ile ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "İstiklal Harbi'nin 100. yılında, zaferin merkezlerinden olan Eyüpsultan'daki tarihi karakol binasının restorasyonunu tamamlayarak kütüphane haline getirdik. Bu özel mekana yakışır şekilde, tarihi dokusunu da bozmadan çalışmalarımızı tamamladık ve adına "İstiklal Kütüphanesi" dedik. Geçmişten aldığımız ilhamla, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla hizmete devam ediyoruz. Tüm İstanbul'a hayırlı olsun" dedi.

İstiklal Kütüphanesi kütüphanecilik hizmetinin yanında dijital içerik üretimi de yapılacağı, akademi ile ortak projeler geliştirecek enstitü hüviyetine de sahip olacağı kaydedildi.

Eski Yeniçeri Kulluğu yerine Eyüp Emniyet Amirliği binası olarak yapılan karakol binası, üzerinde yer aldığı yapı adasının üç yönüne de cephe veriyor.

Giriş kapısı beşik kemerli olan tarihi karakolun üzerine mermer kitabe taşı yerleştirilmişti. Kitabede talik hattı ile "Eyüp Sultan Polis Merkezi 1340" yazıyor.