İstanbul'dan Hatay'a örnek barınma alanı

İstanbul Büyükşehir Belediye 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde felaketi yaşayan Hatay’da 201’i konut ve 21’i ticari olmak üzere, toplam 222 birimden oluşan ‘KİPTAŞ Antakya Geçici Barınma Alanı’nı hizmete açtı.HATAY (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde felaketi yaşayan Hatay’a bir ziyaret daha gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş tarafından, belediye merkezi olarak kullanılan Antakya’daki EXPO’21 binasında ağırlanan İmamoğlu’na CHP milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve Seyit Torun da eşlik etti.

Savaş’ın makam odasında gerçekleşen buluşmanın ardından, aynı binada düzenlenen, “Hatay Planlama Merkezi Tanıtımı ve Bilgilendirme Toplantısı”na geçildi. Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Anıl Çolak’ın da katıldığı toplantıda; HBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İhsan Çakar ile İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün birer sunum yaptı. İBB ve HBB iş birliğiyle hayata geçirilen, Hatay’ın gelecek planlamasında etkin rol oynayacak proje kapsamında, İmamoğlu ve Savaş arasında protokol imzalandı.

“DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İmamoğlu’nun Hatay’daki ikinci durağı, “KİPTAŞ Antakya Geçici Barınma Alanı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne Teslimi Töreni” oldu. Törende, sırasıyla; KİPTAŞ Genel Müdür Ali Kurt, Savaş ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. 6 Şubat depremlerinin ardından AFAD’ın İBB’yi ağır hasar alan Hatay ile eşleştirdiğini hatırlatan İmamoğlu, “O günden, o andan itibaren burada bulunduk. Hatay'ın yaralarının hızla sarılması için, şehrin yeniden yapılanmasına varacak olan sürece kadar bütün aşamaları tek tek, bilimsel, teknik açıdan inceleyerek, Hatay Büyükşehir Belediyemiz ve Sayın Başkanımızla iş birliği yaparak, süreci takip ettik ve koordine ettik. Çok büyük acıların yaşandığı bu süreçte, vatandaşlarımıza destek olabilmek için özveriyle, sorumlulukla çalıştığımız gibi, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaklaşık 1000 kişinin yaşayacağı alanın Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne devri için düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ne yazık ki, kötü sistemin kurguladığı şehirlerimiz, bizi bu hale getirdi. Ders çıkartmalıyız. Biz de kentlerimizin önünü açan, şehirlerimizin önünü açan, şehirlerimizi kuvvetlendiren, güçlendiren yöneticiler olmak zorundayız. Devletin her kademesi, hiçbir seçilmiş ya da devletin hiçbir bürokrasisi, valisinden cumhurbaşkanına, genel müdüründen bakanına, fark etmiyor; bu konuda afra tafra yapmaz. Bir araya geleceğiz. Bizler, sizlerin parasıyla sizlere hayırlı işler var etme çabasındayız. Kimse cebinden parayla bu konutları yapmıyor, yapmayacak. Milletin parasıyla yapacak. Lütuf değil. Bu paralar yine sizin cebinizden, hepimizin cebinden çıkacak. Bu bağlamda, iyi yöneticiler olmak zorundayız, tarih yazmak zorundayız” diye konuştu.