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İstanbul'dan gönüllü polisler depremzedelere gidiyor
GÜNDEM 09.02.2023, 11:19
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan çok sayıda Polis, gönüllü olarak depremden etkilenen bölgelere gitmek üzere yola çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören bölgelere gönderilen 944 personelin yanı sıra gönüllü Polisler de bölgeye gitmek için dilekçe verdi.
İlk gönüllü ekibin ardından çok sayıda polis deprem bölgelerindeki ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirilmek üzere yola çıktı.
https://twitter.com/istanbul_EGM/status/1623302082328494081
Polis memurlarının gönüllü olarak deprem bölgelerine gidişinin süreceği öğrenildi.
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